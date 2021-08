Méně masa v jídelnách škol či nemocnic? Ochránci zvířat poradí voličům

Čtyři organizace na ochranu zvířat působící v Česku (Compassion in World Farming, Nesehnutí, OBRAZ – Obránci zvířat a Svoboda zvířat) daly dohromady společně celkem dvanáct reformních návrhů, kterými by mohli politici v příštím volebním období S sněmovny zlepšit životy zvířat.

Kromě reformy stravování v jídelnách veřejných institucí se jejich návrhy týkají i třeba zákazu klecových chovů hospodářských zvířat.

Dále jde o zpřísnění podmínek pro prodej živých ryb, aby byla nově zavedena povinnost rybu před předáním spotřebiteli odborně usmrtit, postupné nahrazení pokusů na zvířatech metodami bez zvířat, či o zákaz norování lišek v období péče o mláďata.

„Češi v posledních letech opakovaně ukázali, že jim na ochraně zvířat záleží. Díky tomu jsme v Česku zakázali třeba kožešinové farmy a klecové chovy slepic. Stále ale existují případy, kdy u nás zvířata zbytečně trpí. Proto jsme představili návrhy, které ochranu zvířat v Česku dále posílí. A chceme, aby k nim strany před volbami daly jasná a srozumitelná stanoviska. Protože i podle nich se budou voliči v říjnu rozhodovat,“ vysvětluje předseda spolku OBRAZ - Obránci zvířat Marek Voršilka důvod vzniku projektu.



Organizace oslovily kandidující strany a koalice, které alespoň v jednom z průzkumů uskutečněných v posledních 3 měsících překročily pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. Poslaly jim dotazník s dvanácti návrhy. Nyní se čeká na stanoviska stran a od září si lidé budou moct otestovat svou shodu s jednotlivými stranami, a tak se třeba i inspirovat k volbám.

Projekt organizací na ochranu zvířat získal podporu i ze strany celebrit a influencerů. „Zvířata by se měla nechat v první řadě na pokoji. Neměla by se nikam transportovat, ale když už si naše společnost potřebuje se zvířaty něco dělat, tak ať je během toho netýrá. I při té přepravě. Kolikrát jsou to desítky hodin ve vedrech, bez vody. Strašné peklo,“ uvedl zpěvák Ben Cristovao. Projekt podpořila i Pavlína Jágrová, blogerka a neteř hokejisty Jaromíra Jágra.