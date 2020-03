Za chov zvířat v nevhodných podmínkách bude hrozit až deset let vězení

Za týrání zvířat by mělo hrozit místo pěti až šest let vězení. Pro přijetí návrhu hlasovalo 133 z přítomných 159 poslanců a zákon měl masivní podporu napříč stranami ve Sněmovně.

Novela trestního zákoníku se poslancům vrátila k novému posouzení. V prosinci Sněmovna zpřísnění trestů odmítla. Schválila tehdy pouze to, že by soudy mohly samostatně ukládat zákaz chovu zvířat až na deset let pro jednotlivce a až na 20 let pro firmy.

„Po dvou letech projednávání prošel zákon v podobě, která sktečně může pomoci proti týrání zvířat, proti množírnám. Je to velká chvíle,“ řekla předsedkyně TOP 09 a spoluautorka zpřísnění trestního zákona kvůli týrání zvířat Markéta Pekarová Adamová.