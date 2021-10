Víc zeleniny a ovoce v jídelnách škol či nemocnic podpořili Piráti, ANO a SPD

„Nechceme lidem říkat, co mají jíst, ale máme v programu řadu opatření, která učiní kvalitní rostlinnou stravu dostupnější,“ napsali v odpovědi ochráncům zvířat Piráti a STAN s tím, že jim jde o zlepšení kvality a vyváženosti veřejného stravování, včetně vyššího podílu ovoce, zeleniny, luštěnin a větší zapojení lokálních potravin a biopotravin pro podporu místních farmářů a obecně o snižování uhlíkové stopy.

„Změna stravovacích návyků obyvatelstva musí reflektovat změnu životního stylu. Avšak změna musí probíhat zcela na dobrovolné bázi, na základě argumentů a nikoliv tlaku či omezování spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že česká populace se řadí k těm s nejvyšší mírou obezity, by více rostlinné strany určitě prospělo,“ odvětilo hnutí ANO.



Jako kladnou vyhodnotily organizace na ochranu zvířat i odpověď SPD. „Nic proti podpoře rostlinné stravy a úpravám jídelníčků ve školských zařízeních a nemocnicích, ale všeho s mírou. Rozhodně je třeba podpořit tyto jídelníčky o větší množství ovoce a zeleniny,“ opáčilo hnutí Tomia Okamury. Uvedlo ale také, že každý má právo se rozhodnout dle své chuti, co bude jíst včetně masa. „Návyky a chutě obyvatel se postupně mění a zlepšují samy včetně spotřeby masa. Na druhou stranu ovšem lze sledovat preference spotřebitelů, a dle nákupních košíků se nezdá, že by byl příliš zvýšený zájem o tyto rostlinné produkty,“ dodalo hnutí SPD.

Hlasy pro ochranu zvířat do Ústavy i účast spolků na ochranu zvířat ve správních řízeních

„Podpoříme zákaz klecových chovů v co největší míře, s přihlédnutím k životním potřebám zvířat a realitě chovu. Například u chovu králíků by to v současnosti bylo obtížné,“ uvedli Piráti a hnutí STAN. Podpořili také, stejně jako SPD, aby ochrana zvířat byla zaručena přijetím ústavního zákona.

Piráti plus STAN, SPD i hnutí ANO se vyjádřili, že jsou pro to, aby se spolky na ochranu zvířat mohly účastnit správních řízení.

Zástupci těchto tří uskupení se vyjádřili i pro zákaz norování lišek v období péče o mláďata. „Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že zákaz norování nevede k přemnožení škodné zvěře,“ odvětilo organizacím na ochranu zvířat vládní hnutí ANO.

Pouze SPD podpořila zpřísnění podmínek pro prodej živých ryb.

Dotazy ochránců zvířat ignorovaly ČSSD a Přísaha

Zcela ignorovat dotazy ochránců zvířat se rozhodli v ČSSD a hnutí Přísaha. Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) vydala jen obecné prohlášení, podle kterého je připravena dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni a nebrání se diskusi o návrzích společného projektu čtyř organizací na ochranu zvířat v České republice.



„Lidé se v letošních volbách mohou rozhodnout, jakou stranu volit, i podle postojů stran k ochraně zvířat,“ uvedla předsedkyně organizace Svoboda zvířat Barbora Bartušková Večlová. Odpovědi stran si mohou voliči zkontrolovat na internetové adrese volimprozvirata.cz/results-all.php.