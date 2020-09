Poslanci rozhodnou o zákazu klecových chovů slepic i drezuře v cirkusech

Skupina poslanců chce zakázat chov slepic v klecích od roku 2027. Termín vybrali vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012. Tehdy začal platit zákaz chovu nosnic v takzvaných neobohacených klecích a zemědělci museli rekonstruovat své chovy.



Poslanec ANO Martin Kolovratník navrhl postupný zákaz v letech 2027 až 2033.

„Já sám pracuji v zemědělství pětatřicet let, takže nebudu podporovat ani návrh pana Kolovratníka,“ řekl šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prohlásil, že premiér Andrej Babiš je pro zákaz klecových chovů slepic, a tak předpokládá, že mnozí poslanci ANO podpoří Kolovratníkův návrh.



8. září 2020

Proti zákazu se vyslovil ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD. Podle něj by to znevýhodnilo české drůbežáře proti dovozům z jiných zemí. „Já říkám, že v případě, že by se měly zakázat klece, zjednodušeně řečeno, tak by se měly zakázat v celé Evropské unii, aby podmínky byly vyrovnané, pak do toho pojďme a nemám nejmenší problém,“ řekl iDNES.cz Toman.

Zastánci zachování současného stavu navrhují nechat na spotřebitelích, aby si sami vybrali, jaká vejce budou preferovat. „Pokud bude návrh schválen a dojde k uzavření chovů, pak bude muset stát zmařené investice kompenzovat. Budeme jednat, aby chovatelé náhradu dostali,“ řekl předseda Zemědělského svazu Tomáš Pýcha.

Zákaz klecového chovu slepic už platí například v sousedním Německu či Rakousku. A v Rakousku je v obchodních řetězcích cena vejce z podestýlkového chovu 17 centů, tedy necelých 5 korun, argumentoval v červnu ve Sněmovně zástupce sdružení Obránci zvířat (OBRAZ) Pavel Buršík. Obchodní řetězce už také deklarovaly, že chtějí vejce z klecových chovů přestat nabízet od roku 2025.

Novela proti týrání zvířat počítá se zákazem takzvaných množíren zvířat. Kromě zákazu klecového chovu slepic budou poslanci hlasovat i o zákazu drezury a vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech.