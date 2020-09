Vejce z klecových chovů zmizí do sedmi let. Dovážet se ale budou moci dál

Ochránci zvířat slaví, protože nečekají, že by Senát shodil zákaz, o kterém se mluví už roky.

Spotřebitel si nejspíš připlatí, protože ceny vajec v obchodech už nemohou podle výrobců jít níž. Od devadesátých let minulého století zdražila vejce v porovnání s ostatními potravinami jen nepatrně a pro obchodní řetězce jsou levná vejce častým lákadlem ve slevových akcích.

„Obchodní řetězce pravděpodobně toto zvýšení promítnou do koncové ceny, ale jestli to bude 0,5 koruny nebo 2 koruny, to záleží na nich,“ neúspěšně v minulých dnech přesvědčovala poslance Agrární komora ČR.

Většina zákazníků přitom v některých průzkumech tvrdí, že si přeje zákaz klecových chovů, ale nákupní realita je jiná. O kvalitnější vejce, tedy například podestýlková, není velký zájem.

„Zatím nezaznamenáváme výraznější změnu v nákupním chování zákazníků – hlavní rozhodující prvek v nákupu vajec je zatím stále prodejní cena,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček.

Schválení zákona, který propagoval pirátský poslanec Jan Pošvář, se snažili odvrátit zejména větší chovatelé a také ministerstvo zemědělství. Zemědělci do sedmi let musejí přestavět většinu svých chovů, což je bude stát podle Českomoravské drůbežářské unie zhruba čtyři miliardy korun. Z klecí pochází 69 procent tuzemských vajec, zbývajících 31 procent tvoří alternativy, to znamená halová vejce, volný chov a BIO.

Zákaz prošel navzdory racionálním apelům poslanců z různých stran, tedy že by chov měl být zakázán především na úrovni celé Evropské unie. Fakticky totiž s přijetím zákona Česko dojde ke stavu, kdy budou mít čeští chovatelé zákaz, ale zároveň nebude zakázáno levná klecová vejce dovážet ze zahraničí a prodávat v obchodech.

„Pokud se výroba nezakáže na úrovni celé EU nebo nebude schválena doplňující legislativa, bude dál možné klecová vejce dovážet,“ upozornila předsedkyně drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Hlavním dodavatelem levných vajec je Polsko.

O tom, jak to bude ve skutečnosti, je možné spekulovat. Obchodní řetězce se totiž zavázaly, že do roku 2025 přestanou klecová vejce odebírat. Hlavní e-shopy s potravinami Rohlík.cz a Košík.cz už tato vejce nenabízejí. Kamenní retaileři se teď budou předhánět s tím, že konec klecí ještě víc urychlí. S rokem 2024 se vytasil Lidl a Billa a tuzemské Tesco o urychlení konce prodeje těchto vajec uvažuje.

Drůbežářská unie se také obává, že na českém trhu, který pětinu dováží ze zahraničí, může být málo kvalitnějších podestýlkových vajec.

Proti zákonu se postavilo jen vládní hnutí ANO (Andrej Babiš nicméně v minulosti prohlašoval, že si konec klecí přeje) a KSČM. Za nepřijetí lobboval i ministr zemědělství Miroslav Toman. „Pokud nebude platit celounijní zákaz, zhorší se konkurenceschopnost našich zemědělců,“ nabádal poslance, aby hlasovali proti.

Zemědělský svaz ČR varoval, že kvůli zákazu může skončit až 35 procent chovatelů drůbeže. Ty největší by přestavby vyšly na stovky milionů korun.

„Uvažujeme, že podnikání v této oblasti ukončíme a své chovy nosnic prodáme. Výši zmařených investic v tuto chvíli vyčíslenu nemáme,“ říká Karel Hanzelka, mluvčí holdingu Agrofert, jehož součástí je i portál iDNES.cz.

Produkci vajec v Agrofertu zajišťuje Agropodnik Hodonín. Na trhu dodává na trh ročně 195 milionů vajec z klecových chovů a 35 milionů vajec z podestýlkových chovů pod značkou Česká vejce (v obou případech méně než deset procent tuzemské spotřeby). Z českých výrobců je na čtvrtém místě.

Zákaz naopak vítají ochránci zvířat a ekologové, podle nichž skončí utrpení pro 4,5 milionu českých slepic. V celé Evropské unie probíhají delší dobu velmi masivní kampaně za ukončení používání klecí. V jedné z nich s názvem Konec doby klecové, kterou vede mezinárodní organizace Compassion in World Farming, je zapojeno přes 170 organizací včetně deseti českých, což je rekordní množství v celé historii ochrany zvířat v celé EU.

„Slepice nejsou stroje na vejce, jsou to velice vnímaví tvorové, mají schopnost trpět, ale také se radovat ze života. Dnešní vítězství jim konečně dává šanci na lepší život,“ uvedla Romana Šonková, členka výboru evropské občanské iniciativy Konec doby klecové.

Česko se středečním zákazem přiblížilo Lucembursku, Rakousku a Německu, kde legislativní zákaz klecí už platí.