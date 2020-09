Při zákazu klecového chovu budeme chtít kompenzace, vzkazují zemědělci

„V roce 2012 se v EU vyjednal kompromis mezi chovateli i odpůrci na zavedení tzv. obohacených klecí. Dohoda byla ze strany zemědělců naplněna a dnes je napadána jako nedostatečná,“ argumentuje Pýcha.

Z průzkumu mezi chovateli pode něj vyplývá, že pokud po případném zákazu klecového chovu by zaniklo 30 až 35 procent produkční kapacity vajec. „Chovatelé do toho investovat nebudou, to je realita. Pokud bude návrh schválen a dojde k uzavření chovů, pak bude muset stát zmařené investice kompenzovat. Budeme jednat, aby chovatelé náhradu dostali,“ konstatoval Pýcha.

Zástupce sdružení Obránci zvířat (OBRAZ) Pavel Buršík, který v červnu vystupoval před poslanci při zasedání zemědělského výboru Sněmovny, argumentoval, že by úplný zákaz klecových chovů neznamenal razantní růst ceny vajec. V Rakousku, které se už k zákazu klecí rozhodlo, je v řetězcích cena vejce z podestýlkového chovu 17 centů, tedy necelých 5 korun, uváděl.

„Německý a rakouský trh je úplně jiný. Tam spotřebitelé kupují lokální potraviny a mají jinou kupní sílu. Osmdesát procent lidí v Česku nakupuje podle ceny a řetězce chtějí vejce z neklecových chovů za ceny těch klecových,“ tvrdí Pýcha.

Prezident Agrární komory Jan Doležal se domnívá, že by měl místo zákonodárců rozhodnout spotřebitel svým nákupním chováním. To se podle něj již částečně děje. Jak v červnu pro ČTK uvedla tehdejší předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá, podíl nosnic v klecích v České republice klesl za poslední zhruba rok o 15 procentních bodů na 70 procent.

Skupina poslanců z ANO, ČSSD, Pirátů, TOP 09 a SPD chce zavést zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027. Termín ukončení chovu v klecích poslanci vybrali vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012. Tehdy začal platit zákaz chovu nosnic v tzv. neobohacených klecích, zemědělci museli rekonstruovat své chovy.