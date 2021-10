Tramvaj v Praze připomněla, co je mozková mrtvice. Slováček byl u toho

K příležitosti Světového dne boje proti mozkové mrtvici, který připadá na 29. října, vyjela ve čtvrtek napříč Prahou netradiční tramvaj, která příchozí cestující informovala o nejčastějších příznacích tohoto onemocnění a včasném poskytnutí pomoci. Jízda se konala na lince tramvaje číslo 2 ve směru Dvorce, která po své trase jezdila až do pozdních odpoledních hodin.

Cestující se mohli setkat s primářem neurologie FN Motol Alešem Tomkem a přednostou Kliniky zobrazovacích metod neurologie FN Motol Miloslavem Ročkem, kteří informovali o nutnosti včasné pomoci postiženému, kdy jde při jeho záchraně o vteřiny.

„Jediná správná možnost je zavolání záchranné služby, kdy zdravotníci odvezou postiženého do specializovaného centra, kde mu bude poskytnuta náležitá lékařská pomoc.“

„Často pacienti netuší, co se jim děje a tím pádem si nezavolají sanitku. Například si myslí, že je to nějaký banální problém typu migréna, přeleželá ruka nebo pocit na zvracení z důvodu, že snědli něco špatného. Máme tři základní příznaky, které identifikují až 85 procent mrtvic, tedy velkou většinu. První je pokles ústního koutku, kdy postiženému tekutina vytéká postiženým ústním koutkem. Druhým příznakem je ochrnutí končetin na jedné straně těla. Posledním je porucha řeči, kdy člověk komolí slova a nedokáže odpovědět na jednoduchou otázku,“ uvádí primář FN Motol Tomek.

Hlavním motivem akce bylo šíření osvěty nejčastějších příznaků mozkové mrtvice a informování veřejnosti o včasném zavolání pomoci. (21.10. 2021)

Mrtvice neboli takzvaná cévní mozková příhoda je v České republice třetí nejčastější příčinou úmrtí, kdy první mozkové buňky začínají odumírat již po 5 minutách.

Podle informací lékařů se až 70 procentům pacientů, kteří se do nemocnice dostaví do jedné hodiny od prodělání mrtvice, plně vyléčí bez následků. „Zahájení léčby probíhá během už 20 minut od příchodu pacienta, jelikož jde o vteřiny,“ doplňují lékaři.

Podle slov primáře Tomka ani očkování proti covidu-19 nepodněcuje výskyt mrtvice a naopak mu může i zabránit. „Máte mnohem nižší šanci na těžký průběh covidu, který by jinak znamenal vyšší riziko mrtvice.“

Akce se zúčastnil také Felix Slováček, který mozkovou mrtvici prodělal letos v říjnu. Záchranku mu zavolala expartnerka Lucie Gelemová, která vedle něj seděla v autě. „Cítím se, jak kdybych nic neprodělal. Co se týče života, tak by na to měl člověk pohlížet jako kdyby se nic nestalo. Arytmii cítím pouze den potom, co požiju více vína. Proto bude asi potřeba přestat chlastat,“ dodává se smíchem Felix Slováček.

Akce se konala v dopravním prostředku především z jednoho prostého důvodu, jelikož mrtvice může člověka postihnout i cestou do zaměstnání a je na místě obezřetnost dalších cestujících. Mnohdy se totiž ostatní lidé nezajímají o dění v dopravním prostředku a člověka se symptomy mrtvice mohou přirovnat k opilci. Častým problémem je zejména nevědomost veřejnosti o vyskytujících se příznacích mrtvice, které nedokáže rozeznat až 70 procent dospělé populace.

„Dopravní podnik školí své řidiče. Znají základní první pomoc a ví, co dělat. Cestující řidiče může informovat buďto opakovaným zmáčknutím tlačítka, které dá řidiči znamení či zaklepáním na jeho kabinu. Řidič ihned zavolá dispečerovi a tísňové lince, kdy osoba na tísňové lince pomáhá s poskytnutím pomoci postiženému,“ uvedl zástupce Pražského dopravního podniku Stanislav Rücker.

S mozkovou mrtvicí se setkala i Eliška Nováková, která tuto nemoc prodělala v pouhých dvaceti letech. Z důvodu nevědomosti příznaků nemoci vyhledala lékařskou pomoc až po několika hodinách. „Půl roku před mrtvicí jsem měla horečky a bolesti kyčle, lékaři však nic nezjistili a já jsem se cítila jako simulant. Pak jsem dostala mrtvici, ale nevěděla jsem, co to je. Proto jsem to šla zaspat. Kamarádky mi pak zavolaly záchranku, ale také netušily, co se mnou je. Pomoc jsem vyhledala až okolo šesté večer a mrtvici jsem prodělala už ráno,“ dodala.

Eliška Novákova a Felix Slováček na akci ke Světovému dni boje pro mrtvici ve vozovně Střešovice. (21.10. 2021)

Protože se mrtvice u Elišky včas neřešila, nadále má některé příznaky onemocnění, a to vadu jemné motoriky a řeči. Proto měla i potíže s hledáním zaměstnání. Později však vystudovala vysokou školu a nyní pracuje v rodinném podniku.