Přehledná křižovatka, přesto nehoda. Osobák vjel před tramvaj v Praze

„Policisté dostali oznámení o nehodě tramvaje a osobního auta značky Škota Octavia v 18:53. Při nehodě utrpěl muž z osobního auta těžší zranění, žena potom lehčí,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.



Řidič osobního auta skončil v péči záchranářů, uvedli na Twitteru hasiči.



Provoz na tramvajové trati byl zablokovaný přibližně na dvě hodiny.



„Alkohol u řidiče tramvaje byl na místě vyloučený dechovou zkouškou, u řidiče osobního auta na místě kvůli jeho zdravotnímu stavu proběhnout nemohla. Policisté nyní zjišťují příčiny a okolnosti dopravní nehody,“ sdělila Kropáčová.

Řidič tramvaje Josef Chodounský, který je aktivní na sociálních sítích, k tomu napsal: „Jeden by řekl, že je to docela přehledná křižovatka a nehod je tam tedy požehnaně. Blížíme se k té křižovatce, všichni stojí, vypadá to, že nám dávají přednost. Najednou někomu přeletí něco přes nos a šlápne na plyn.“

A případů neukázněnosti řidičů aut je hodně: