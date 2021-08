Když se hraje o minuty. První pomoc při infarktu či mrtvici

Infarkt myokardu vznikne následkem ucpání věnčitých tepen, které vyživují srdce. Jeho část se pak dostatečně neokysličuje a srdce nemůže fungovat, jak má. Čím déle toto trvá, tím větší je poškození srdečního svalu a zvyšuje se riziko, že srdce úplně přestane bít. Ročně infarkt v Česku postihne asi čtyřicet tisíc lidí, čtvrtinu z nich se nepodaří zachránit. I proto je potřeba vědět, jak ho poznat a jak s ním naložit.

Jak infarkt poznáte? „Typická je svíravá, palčivá či tlaková, nepřesně lokalizovaná bolest za hrudní kostí, která může vystřelovat do ramene, horních končetin, krku, do čelisti nebo do oblasti žaludku. Stejně tak pokud bolest stále přetrvává a její intenzita není závislá na pohybu ani dýchání, může jít o příznak infarktu. Dalšími příznaky jsou dušnost, bledost, studené pocení a nevolnost. Pacient také často cítí, že to nebude žádná legrace a začne mít strach o život,“ vyjmenovává mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Ovšem někdo nemá příznaky žádné nebo jen velmi mírné (to platí zejména u diabetiků), případně se projeví příznaky zcela atypické a pak je těžší infarkt správně rozeznat.

Může jít o neustupující, nepřetržitou bolest mezi lopatkami, která občas vystřeluje do krku (častá záměna za „zablokovaný krk“) nebo naopak bolest žaludku, spojená se zvracením (typické pro tzv. spodní infarkt myokardu). Zpozorněte, pokud vás delší dobu trápí bolest na hrudi zhoršující se při námaze nebo se při námaze jen objevující. Stejně tak pokud bolest trvá déle než čtvrt hodiny, může jít o příznak infarktu.

Při pomoci jde o každou minutu

Vzhledem k tomu, že každou minutou se zvětšuje poškození srdce, jde doslova o každou sekundu. Proto pokud máte podezření na infarkt, okamžitě volejte zdravotnickou záchrannou službu. Pacienta posaďte, uvolněte mu těsné oblečení a nechte na něj proudit čerstvý vzduch.

Nenechte ho se moc hýbat, při fyzické námaze se poškození srdce ještě zhoršuje. Stejně tak ho nenuťte kašlat, jak se občas někde doporučuje. Opět by byl efekt opačný.

Pokud pacient užívá léky na srdce, můžete mu je podat, případně se poraďte na lince 155. Mezi povolené léky patří acylpyrin (ale jen pokud nemá postižený alergii) – nechte ho rozkousat jednu tabletu, a také nitráty, což jsou léky roztahující cévy. Avšak nikdy sami od sebe nepodávejte léky, které pacient nemá předepsané. Pokud pacient kolabuje, žádné léky nepodávejte a poraďte se na lince 155.

Když nemocný upadne do bezvědomí a nedýchá normálně, okamžitě začněte s resuscitací.

Jak na mozkovou mrtvici

V případě, že se ucpe céva přivádějící krev do mozku, dojde k cévní mozkové příhodě, neboli mrtvici. Další méně častou příčinou je krvácení do mozku. Mrtvice potká někoho na světě každé čtyři sekundy a každých 40 sekund na ni někdo zemře, je to také druhá nejčastější příčina úmrtí v Česku. Je proto zapotřebí ji umět včas rozpoznat, protože stejně jako u infarktu i tady jde o minuty.

Mozkovou mrtvici může mít kdokoliv. Proto příznaky nepodceňujte ani u mladých lidí.

Mozek je řídící orgán našeho těla. To, jaké příznaky bude mrtvice mít, závisí do velké míry na tom, které oblasti jsou zasažené. Postižený může vypadat všelijak. Na druhou stranu je několik symptomů, u kterých vás „trkne“.

Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, podívejte se pořádně na tvář dotyčného. Požádejte ho, aby se usmál, vycenil zuby či vyplázl jazyk. Je tvář asymetrická? Značí to možnost mrtvice.

Dalším příznakem je nesymetrické držení rukou. Požádejte dotyčného, aby předpažil obě ruce a udržel je dlaněmi vzhůru asi deset sekund. Pokud jednu ruku nezvedne, případně ruka poklesne, je to symptom mozkové příhody.

Posledním příznakem, který je potřeba brát v potaz, je vyjadřování dotyčného. Mluví nesrozumitelně nebo říká nesmysly? Nerozumí tomu, co říkáte vy? Nepoužívá správná slova a mluví nesouvisle? Něco je v nepořádku a vy se proto ihned obraťte na linku 155.



Méně zřejmé projevy mrtvice • náhlá změna citlivosti jedné poloviny těla (brnění nebo necitlivost tváře, paže, nohy)

• porucha vidění (ztráta zraku na jednom oku, dvojité vidění, náhlé zatmění) • dosud nepoznaná, atypická a intenzivní bolest hlavy • náhlá závrať, zvracení • slabost, ochrnutí jedné strany těla • neschopnost chůze, pád • náhlá ztráta vědomí

Jednejte okamžitě

I v případě, že se objeví byť jen jeden příznak, opravdu všeho nechte a volejte pomoc. První mozkové buňky totiž odumírají už po pěti minutách a mrtvici je tedy potřeba začít léčit co nejrychleji. Pokud lékaři zahájí terapii do jedné hodiny od prvních příznaků, 70 procent nemocných se zcela zotaví.

Nesnažte se postiženého dostat k lékaři sami, sanitkou to bude vždy rychlejší. Záchranáři ho navíc odvezou rovnou na specializované pracoviště.

Pokud jsou příznaky mírné a samy odezní, nenechte se ukolébat a přesto vyhledejte pomoc. Symptomy se mohou vrátit v ještě větší míře.

Do příjezdu sanitky zůstaňte s nemocným, posaďte jej a hlídejte ho. Nepodávejte mu žádné jídlo ani pití, protože hrozí, že by je vdechnul. Nepodávejte také žádné léky, ani aspirin nebo acylpyrin, které ředí krev. Doma nepoznáte, jestli mozková příhoda vznikla kvůli ucpané cévě nebo krvácení. To by léky ještě zhoršily.

Předejděte neštěstí Jsou okolnosti, které zvyšují riziko infarktu nebo mrtvice, a vy je neovlivníte. Mezi ně patří věk (s přibývajícími roky riziko stoupá), pohlaví nebo rodinná zátěž. Další faktory ale ovlivnit můžete například správným jídelníčkem, změnou životního stylu nebo pomocí léků a správné terapie. Které to jsou? Kouření

Poškozuje cévy, je spojené s aterosklerózou neboli kornatěním tepen, které vede k jejich zúžení.. Cukrovka

Každý rok onemocnění cukrovkou zvyšuje riziko mrtvice nebo infarktu. Je proto potřeba správná léčba inzulinem a dodržování diety. Obezita

Riziko je vyšší, pokud BMI překročí hodnotu 30. Alkohol

Nadměrné požívání alkoholu může být příčinou vysokého krevního tlaku, cukrovky nebo obezity, tedy problémů, které vedou k mrtvici či infarktu. Hormonální antikoncepce

Riziko zvyšuje ve spojení s kouřením, vrozenou poruchou srážlivosti krve, cukrovkou či vysokým tlakem také hormonální antikoncepce. Vysoký krevní tlak

Může vést k poškození cév, jejich zúžení a ucpání, nebo naopak prasknutí. Cholesterol

S vysokým cholesterolem je spojena ateroskleróza. Co můžete dělat? Nekuřte, pravidelně se hýbejte, udržujte si zdravou hmotnost, hlídejte si krevní tlak, hladinu cholesterolu a cukru v krvi, omezte alkohol a vyhýbejte se stresu.