Na povolování a zakazování mobilů se školy neshodnou, ředitelé mají volnou ruku

Odpůrcem mobilních telefonů u dětí ve škole je například ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka v Praze 6 Petr Karvánek, kde už mobily zakázané jsou. „Ukazuje se nám, že to bylo dobré rozhodnutí. Děti by měly během přestávek vypnout, mít víc pohybu, jít na školní hřiště, vzájemně komunikovat a ne se koukat do mobilu. Děti potřebují vnímat reálný svět, reálně vidět jak například klíčí fazole,“ vyjmenovává ředitel Karvánek.

Odborná veřejnost se ale jednohlasně neshodne. Opačného názoru je například Bořivoj Brdička z Jednoty školských informatiků, který je zároveň pedagogem na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

„Zrovna v případě klíčení fazole je v používání mobilů potenciál. Časosběrná videa dokážou dětem ukázat věci, které buď normálně nezachytí nebo by to trvalo velmi dlouho,“ argumentuje Brdička, což dokládají i někteří učitelé přímo ze svých tříd.



Mobilní telefony se dají také využívat například pro procvičování slovní zásoby. K tomu existuje třeba bezplatná aplikace Quizlet. V ní se dá vytvořit sada slovíček, které si potom může každý žák procvičovat i offline. Další oblíbenou aplikací je Kahoot, kde mohou žáci a studenti na dotykových zařízeních odpovídat na kvízové otázky a dá se využívat napříč předměty.

Jak mobily ovlivňují mozek nevíme, ve školách by být neměly

Na možný negativní vliv mobilních telefonů pro dětský mozek upozorňuje také neurolog a ombudsmana pro zdraví Martin Jan Stránský. Podle něj se sice o souvislostech s používáním mobilních telefonů otevřeně mluví, ale opomíjejí se fakta. Studie dokládají, že míra používání mobilních telefonů, užívání společenských sítí a internetu obecně přímo souvisí s nárůstem úzkostí a depresí. Navíc má vést k úbytku neurologických tras a mozkových schopností.

„Zjišťujeme, že některé intelektuální schopnosti v přímém důsledku užívání moderních technologií, jako jsou právě mobily, doslova plošně odpadávají. Lidé používají kratší věty, neumějí spolu jednat a řešit problémy, z jedné generace na druhou klesá IQ. Díky možnosti porovnání hodnot u dospělých, kterým se mozek měl šanci vyvinout normálně, zjišťujeme, že nás i při všechny její nepopiratelné výhody moderní technologie ničí. Zákaz používání mobilů při výuce je v těchto souvislostech zcela logickým krokem,“ vysvětluje Stránský.

Mobily nám nechte, ale učte nás s nimi pracovat, volají studenti

Zakazování a povolování mobilů ve školách je plně v kompetenci ředitelů škol. Například na zmíněné škole v Praze 6 se po hlasování a konzultaci se školskou radou změnil řád a omezení mobilů bylo hotové.

„Rozsah, způsob a možnosti používání mobilů a jiných zařízení ve škole si školy upravují ve svém školním řádu. Možnost případného zabavení a vrácení věci by mohla řešit buď školská rada, případně rodiče na třídních schůzkách s možným vyjádřením souhlasu zákonných zástupců s úpravou věci ve školním řádu. Ministerstvo zatím neuvažuje o žádných změnách,“ zní z resortu.

Mobily očima učitelů Libuše Kohutová ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze 2 Chytrý telefon může být podobně jako všechna udělátka dobrý sluha, ale špatný pán. Chápu, proč pro hodně učitelů je chytrý telefon problém: obsah hodiny totiž musí být zajímavější než to, co nabízí zábava na chytrém telefonu. A pro učitele to může být ohrožení nebo naopak výzva. Rozhodnutí o zákazu nebo dovolení bych nechala na rozhodnutí každého vyučujícího tak, jak to například upravuje náš školní řád, který pravidla používání jasně definuje. Miloslav Khas ze Základní školy Staňkov Určitě jsem pro používání mobilních telefonů ve škole, ale jen tehdy, pokud to má nějaký smysl. U nás ve škole máme dostupnou wifi síť pro všechny žáky i učitele, aby s mobily mohli při hodině pracovat. Na druhou stranu máme také jasně stanovená pravidla, např. že děti mohou mít při výuce mobil na lavici jen na pokyn učitele. Plošně zakazovat používání mobilů, dokonce zákonem, je podle mě nesmysl. Proč na tohle tvořit nějaký zákon? Myslím, že by se mohlo konečně nějaké rozhodnutí nechat také přímo na školách, ředitelích a samozřejmě i na samotných učitelích. Proti používání mobilních telefonů na školách jsou například Montessori školy nebo Waldorfské školy. Telefony nesmí mít děti také na Základní škole Karolíny Světlé v Havířově nebo v sousední ZŠ Gorkého, kde si opatření pochvalují. Na základní škole ve Stonavě funguje zákaz používání mobilních telefonů už přes dva roky.



Součástí diskuze je také otázka plošného zákazu, který funguje například ve Francii kde se mobily nesmí používat od září. A zákaz si někteří ředitelé chválí. I u nás už jsou školy, kde se mobily nesmí používat v prostorách školního areálu nebo ve vyhrazené době.

Se zákazy mobilů ovšem nesouhlasí středoškoláci, které na Kulatém stole SKAV zastupoval místopředseda České středoškolské unie Samuel Šulc. „Mobilní telefony nám nechte, ale zajímejte se o to, co na nic děláme,“ prohlásil na Stálé konferenci asociací ve vzdělávání s tím, že by se měla výuka pro žáky a studenty zatraktivnit.

Nemusí jít o nové technologie

Podle Bořivoje Brdičky atraktivní výuka nemusí nutně znamenat hodiny plné zábavy, ale hodiny plné zájmu ze strany dětí a studentů. Navrhuje proto například model ze zahraničních firem.

„Google zavedl možnost, že se z dvaceti procent pracovní doby mohou zaměstnanci věnovat čemu chtějí. Ne že nebudou dělat nic, ale mohou pracovat na tématu nebo oblasti, kterou si sami vyberou,“ navrhuje Brdička.

Rodiče by se měli zajímat víc, škola za ně všechno nevyřeší

Odborníci z oblasti školství i moderních technologií se však shodli na tom, že téma mobilních telefonů ve společnosti rezonuje, ale nedostatečně. Navíc jde o problém, který bude spíš narůstat než ustupovat a rodiče v podstatě neví, co doma s dětmi na mobilech dělat. Podle Jana Kršňáka z Institutu pro podporu inovativního vzdělávání nejsou učitelé a školy všemocné.

„Jsme více a více digitální, ale když udělám veřejnou přednášku, tak mi na ni přijde sedm rodičů, což je na tak obsáhlý problém strašně málo,“ konstatuje.

Rodiče by podle odborníků navíc často chtěli, aby škola vyřešila otázku mobilů u dětí za ně, právě například zákazem, protože doma jsou děti na telefonech velmi často. Samotní rodiče však mnohdy neznají pravidla, jak se v prostředí internetu chovat. Proto je podle Martina Provazníka ze ZŠ Strossmayerova náměstí v Praze potřeba šířit osvětu i mezi nimi.

„U nás jsou děti, které mají třeba Facebook už na prvním stupni. A když se jich zeptáme, jak se na něj dostaly tak odpoví, že jim ho založili rodiče. Facebook je ale povolený až od třinácti let, což řada dospělých vůbec neví. A proto je třeba rozšířit informovanost i mezi rodiči,“ dodává zástupce ředitele Provazník.