Mojí povinností je ptát se BIS, co měla poznámka znamenat, hájí se Plaga

„Já jsem rád, že jsem i u školského výboru mohl vysvětlit tu nešťastnou interpretaci ve zprávě BIS, protože to všechno, co se odehrálo v mediálním prostoru se nezakládá na pravdě. BIS nezasahuje do výuky dějepisu,“ řekl po schůzce ministr Robert Plaga.



Poznámka BIS BIS ve své výroční zprávě uvedla, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka. Plaga se proto kvůli tomu v polovině ledna se šéfem BIS sešel.

„Nástroje tvorby rámcových vzdělávacích programů jsou natolik otevřené a budou otevřené veřejnosti ještě víc, že ani neexistuje možnost, jak by se jakákoliv tajná služba mohla do výuky nějak vlamovat a prosazovat tam nějaký svůj názor, i kdyby chtěla. Jakože toto nebylo předmětem schůzky s šéfem BIS Michalem Koudelkou,“ zdůrazňoval stále.

Podle Plagy je dobré, že se výbor zajímá a pro ministra je důležité vytvořit v rámci revize RVP prostor pro učitele na dostatečné vysvětlení moderních dějin. „Je tristní, pokud studenti neznají moderní dějiny, neví, co se stalo v roce 1918, 1938, 1968 nebo 1989. K tomu směřují kroky v rámci revize RVP a mám za to, že na dnešním jednání výboru v tom byla jednoznačná shoda,“ dodal ministr školství.

Plaga také několikrát zdůraznil, že celou několika týdenní diskuzi odstartovala poznámka pod čarou ve výroční zprávě BIS, i když je výuka především na učitelích. O kvalitě se podle ministra rozhoduje v hodinách, kde se výuka láme, a učitelé mají jeho plnou důvěru, že k dějinám přistupují dobře. Ministerstvo chce do budoucna co nejvíce posílit učitelské povolání tak, aby měli na výuku potřebný čas a byli k učení také dostatečně motivováni.

Nejde o data, ale o celý koncept vyučování dějepisu

Ministerstvo si nemyslí, že by žákům dělaly problémy konkrétní data, ale podle zprávy České školní inspekce je učiva hodně a na moderní dějiny tak nezbývá dostatek času. To má změnit revize RVP, která je ale stále veřejnosti spíše uzavřená. I když ministerstvo dlouhodobě slibuje opak a otevření diskuze učitelům i dalších odborníkům z praxe. Okruhy se výuce podle Roberta Plagy proberou, ale už není čas na jejich procvičení.



„Role ministerstva musí být taková, abychom vytvořili prostor učitelům k tomu látku náležitě odučit. a samozřejmě by mělo těžiště celé výuky ležet v moderních dějinách jako celku, není to o konkrétním datu.“

Plaga chce přidat na výuce 20. století, které by mělo podle předchozích vyjádření vystřídat výuku historie. První výsledky revize RVP měly být vidět už letos na podzim. I když ministr Plaga uznal, že proces pro změnu probíhá už nějakou dobu, chce na konci února zasadit revizi do kontextu „co chceme za studenta“ a „jak chceme, aby vzdělávací soustava vypadala pro další období“, protože se rámcové vzdělávací programy nemají měnit každým rokem.

Usnesení školského výboru je nadbytečné, ovlivňování není

Po schůzce školského výboru, kterou inicioval jeho předseda Václav Klaus mladší, odhlasovali členové usnesení, že ministr školství nemá podléhat případným tlakům, které by na něj mohly vyvíjet tajné služby.

„Výbor odhlasoval usnesení a já nemůžu mluvit za dalších dvacet lidí, ale mě stačilo, jak nám schůzku pan ministr vysvětlil, popsal nám, jak celá věc probíhala. Je dobře, že pan ministr přišel a vysvětlil nám realitu, distancoval se také od toho, že by nějaký poručík tajné policie rozhodoval o výuce dějepisu,“ řekl po schůzce předseda výboru Václav Klaus mladší, kterému se ale nelíbí že neprošla usnesením změna kompetencí na ministerstvu a rušení míst úředníků pro vzdělávací doložky, které jdou na Národní ústav pro vzdělávání.



„Upozorňoval jsem na to, že mi takové usnesení přijde nadbytečné. Školský výbor tam proto doplnil ‚vůči případným tlakům‘, a to slovíčko ‚případným’ je klíčové. Ve školství jsou tisíce důležitějších věcí, než se bavit o dvou větách pod čarou. Mojí povinností jako ministra je BIS se zeptat, co to má znamenat, z čehož nevyplývá, že jde o ovlivňování. BIS ani nemá jak ovlivňovat,“ dodal.

V dřívějších letech bylo vyčítáno, že se nemluvilo s veřejností. To se má na konci února změnit, vstup odborníků má být významně větší a je to také první věc, kterou od ministra ředitel Martinec zajistil, že zaměstnanci, kteří se věnuji revizi RVP, měli plné úvazky a mohli se tak problematice věnovat.