Každý prezident začal jinak. Pohublý Zeman relaxoval a zbavil se „Jaklů, Hájků“

V pondělí 28. ledna 2013 zbýval Zemanovi do složení slibu a inaugurace měsíc a týden. „Teď budu chvíli odpočívat, ale pak nastoupí tvrdá práce s přípravami na převzetí úřadu,“ citovala jej tehdy Mladá fronta DNES.

Po kampani se odebral k odpočinku na svou chalupu v Novém Veselí na Žďársku. Podle jeho místního přítele Miroslava Zity, kterého citoval server Lidovky.cz, byl velmi unavený a chtěl do chvíle, kdy měl odjet zpět do Prahy, pouze relaxovat s knihou.

„Seděl jsem s Milošem v neděli, když přijel, asi dvě hodiny. Byl velmi unavený, během kampaně shodil minimálně pět kilogramů. Chtěl jsem ho pozvat na oběd, ale odmítl. Chce až do čtvrtka jenom odpočívat. Říkal, ať za ním nikdo nechodí, a že ani nebude brát telefony,“ řekl tehdy Zita.

Odpočívat se chystá také nastupující generál ve výslužbě Petr Pavel. Volný si však bere jen nadcházející týden. „Já jsem do toho rozhodně nevstoupil s tím, že si po volbách vezmu pět týdnů volna. Naopak mě i celý můj tým čeká intenzivní práce, na kterou je třeba se připravit,“ dodal nově zvolený prezident.

Zeman hned balil na Hrad

Zemana také čekalo stěhování do prostor Hradu.V televizi Prima Family tehdy potvrdil, že má zájem o oficiální bydlení v hradním areálu. Prezident má na Hradě k dispozici tři byty, ale i Lumbeho vilu v severozápadní části areálu za Jelením příkopem.

Právě v Lumbeho vile, kde přebýval také jeho předchůdce Václav Klaus, se Zeman nakonec usadil. „Já nemám žádné velké nároky na bydlení. Na Pražském hradě bych chtěl bydlet jen proto, že to ušetří čas,“ uvedl tehdy.

Po skončení mandátu se stěhuje do svého nově postaveného bungalovu v Lánech. „Budu muset jak z Hradu tak z Lán odstranit knihy, které jsem dostal. Bojím se této práce, budou to bedny a bedny knih a dalších věcí, ale především těch knih,“ přiblížil v nedávném rozhovoru pro Blesk.

Petr Pavel v současné době bydlí v Černoučku na Litoměřicku. Podle CNN Prima News by i po zvolení nejradši zůstal doma. „Myslím, že prezident je první mezi rovnými. Není nikde dáno, že by musel bydlet na Hradě, nebo někde na zámku,“ nechal se slyšet. Dodal také, že na Hrad bude jezdit přespávat kvůli šetření času.

Dost Jaklů, dost Hájků

Zeman se v roce 2013 takřka okamžitě vyjádřil k výběru svých nejbližších spolupracovníků. „Ještě před inaugurací se sejdu s pracovníky kanceláře prezidenta, seznámím se s organizační strukturou a budu se ptát lidí, zda chtějí zůstat, nebo odejít. Sám nikoho vyhánět nebudu, s výjimkou dvou jmen, která jsem mnohokrát uvedl... Dost Jaklů, dost Hájků. Dost politiků na Pražském hradě,“ nechal se tehdy slyšet.

Tajemník Ladislav Jakl byl ředitelem Klausova politického odboru. Sám se ucházel o možnost kandidovat na prezidenta, ale nedokázal shromáždit padesát tisíc podpisů a z volby odstoupil. Z Hradu odešel společně s Klausem. Petr Hájek pak působil nejprve jako mluvčí, poté jako vicekancléř.

Se Zemanem záhy přišel na Hrad Vratislav Mynář, který jako kancléř působil po celá jeho dvě volební období.

„Když přicházel Miloš Zeman, bylo to velmi pragmatické. Přivedl si jen malý okruh lidí. V podstatě převzal kancelář tak, jak byla, a ke změnám docházelo postupně. Nebyl to žádný velký personální otřes. Tedy samozřejmě kromě výměny některých špiček – kancléře, mluvčího nebo ředitelů některých odborů,“ vzpomínal v rozhovoru Jiří Weigl, který byl deset let kancléřem Václava Klause.

Změny v personálním složení spolupracovníků plánuje také nastupující Petr Pavel. Končí tak nejen Mynář, ale také všichni ostatní blízcí spolupracovníci Zemana. Mezi nimi Zemanův klíčový poradce a byznysmen Martin Nejedlý, současný mluvčí Jiří Ovčáček, kterého nahradí Markéta Řeháková, nebo Zemanův tajemník Jaroslav Hlinovský. Odejde také šéf Správy pražského hradu Jan Novák nebo ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Kritika ochranky

Oficiálně ochranku prezident dostane hned po zvolení, hlavní prezidentští kandidáti ji ale dostávají ještě během voleb. O bezpečí prezidenta se stará Útvar pro ochranu ústavních činitelů Policie České republiky, který svého chráněnce střeží 365 dní v roce po 24 hodin denně.

Ve chvíli svého zvolení totiž dotyčný přestane být soukromou osobou a stává se předmětem veřejného zájmu. Svůj první projev po sečtení hlasů Zeman tehdy využil mimo jiné i k tomu, aby příslušníky ochranky ostře zkritizoval. Vadilo mu selhání Klausových bodyguardů při „kuličkovém“ atentátu v Chrastavě.

K současné ochrance je skeptický také Pavel. Toho tak nyní střeží Ochranná služba policie ČR. Pavel uvedl, že hradní ochrance v čele s Martinem Balážem nevěří kvůli jeho blízkým vztahům se Zemanovým kancléřem Mynářem.

„Stávající prezident republiky je chráněn příslušníky Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky, a to v souladu s příslušným nařízením vlády. Nově zvolenému prezidentu republiky zajišťujeme od jeho zvolení bezpečnost podle zákona o Policii České republiky, a to na základě žádosti policejního prezidenta a jejího schválení panem ministrem vnitra,“ přiblížil mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Kritika Klausovy amnestie

Zeman také hned po zvolení slíbil, že si nechá na Hradě najít podklady k amnestii, kterou na Nový rok 2013 vyhlásil Václav Klaus. „Zcela jistě budu chtít vědět, kdo ji připravil. Budu velmi rád, když se zjistí, kdo ten zločin, jak já říkám, připravil. Pak bych se případně dozvěděl, koho mám z té hradní kanceláře vyhodit,“ řekl tehdy.

Dodal také: „Milosti udělovat nebudu, to platí i pro pana (Jiřího) Kajínka. Ale přimlouval bych se za obnovu jeho řízení, aby pokud možno bylo přeloženo od plzeňského soudu někam jinam,“ řekl.

Kajínek se na svobodu nakonec dostal. Zeman mu navzdory svému předchozímu tvrzení v roce 2017 milost udělil. Těsně před koncem svého mandátu také prominul zkušební dobu trestu Janě Nagyové (dříve Nečasové), kterou soud potrestal tříletou podmínkou a maximálním, tedy desetiletým zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy.