Zeman se začíná stěhovat do svého bungalovu, těší se na velkou knihovnu

Premium Šetři papír, posílíš mír a státní rozpočet! Kdo z voličů Andreje Babiše zapíjí oběd v kantýně Moëtem a chodí do...

Zemanovo jmenování nového předsedy ÚS může soud rozložit, míní Blažek

Pokud by prezident Miloš Zeman jmenoval nového předsedu Ústavního soudu (ÚS), mohlo by to chod soudu vnitřně...