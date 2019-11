O sametové revoluci a co jí předcházelo pohovoří v Rozstřelu Michal Horáček

Na podzim 1989 stál spolu s Kocábem za iniciativou Most, jež navázala dialog s komunistickou mocí. „Politiku jsem ale nikdy dělat nechtěl,“ řekl k tomu později Horáček. Síly věnoval raději podnikání, které ale nakonec v roce 2004 opustil, když prodal svůj podíl v sázkové kanceláři Fortuna.

K politice se nicméně vrátil v poslední prezidentské volbě, kdy se rozhodl kandidovat na nejvyšší post ve státě. Nakonec ale znovu vyhrál nynější prezident Miloš Zeman.



Během svého života vystřídal Horáček nejrůznější profese. Byl novinářem, myl nádobí, napsal několik knih nebo dělal plavčíka, nejvíce se ale do povědomí lidí zapsal jako textař a podnikatel. Horáček si ještě za socialismu vyzkoušel povolání bookmakera. Později spoluzaložil Fortunu.

Řadu let spolupracoval se skladatelem Petrem Hapkou a jejich písně zpívaly největší hvězdy české hudby.



Nyní napřel úsilí do boje za životní prostředí. Vzal do ruky rýč a společně s dětmi a mladými lidmi sází stromy. Jeho mottem je, že všechno, co chcete dobře zvládnout, musíte dělat každý den.