Nejobtížnějším případem pro mě byla „šátková kauza“, řekla ombudsmanka

„Ve čtyřiašedesáti už o iluze nemůžete přijít, protože jich mnoho nemáte. A já jsem se v tomto věku ujímala postu ombudsmanky,“ řekla v úvodu rozhovoru Šabatová.



Z dlouhodobějšího hlediska podle ní však určitě došlo k pozitivním změnám. „Minulou dobou už určitě ohroženi nejsme, ale je potřeba sledovat, jak bojujeme za současné hodnoty,“ myslí si Šabatová.



S ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO) má ombudsmanka prozatím dobré zkušenosti, ale na zásadnější hodnocení její práce je prý ještě brzy.

„Nemám konkrétní představu o tom, kdo by měl na mém místě pokračovat. A i kdybych ji měla, tak ji neřeknu. Ale měl by to být člověk s dobrým rozhledem, a to i vnitřně, do chodu instituce,“ pokračovala Šabatová.

Stanislav Křeček, zástupce veřejného ochránce práv, by podle ní nebyl dobrým kandidátem na post ombudsmana. V minulosti několikrát veřejně prezentoval své názory a vyjadřoval se k věcem, ke kterým by se jako zástupce vyjadřovat neměl. Kancelář ombudsmana musí mít totiž hlas jednotný, vysvětlila Šabatová.



Za nejobtížnější případ, který ve své funkci musela řešit, považuje ombudsmanka tzv. „šátkovou kauzu“. Veřejný ochránce práv by podle ní při rozhodování měl unést i tlak veřejnosti. Hranice rozhodování je pak pro ombudsmana český zákon, doplnila Šabatová.



Současná ombudsmanka nesleduje komentáře na sociálních sítích, ani v diskuzích pod články na webech. „I v tomto prostředí však platí zákon,“ upozornila. To souvisí s tím, že lidé mají díky novým médiím pocit, že se v online prostředí mohou ke všemu beztrestně vyjádřit.

„Myslím si, že je před námi velký úkol, a to vysvětlit lidem, že ani v internetovém prostředí není dovoleno všechno,“ řekla Šabatová.



Nejvíce podnětů dostávala ombudsmanka od lidí se zdravotním postižením, poté od lidí s odlišným etnikem. Hodně podnětů přicházelo také od lidí ohledně jejich pracovních práv.

Šabatová dále vysvětlila, že podle ní nastal čas pro uzákonění stejnopohlavních sňatků v Česku. Pokud tento zákon neprojde už teď, dojde k tomu podle ní v následujícím volebním období.

Podle ombudsmanky je důležité také téma bezdomovectví a nároku na bydlení. V tomto ohledu se přimlouvá například za výstavbu sociálních bytů.



Bývalá disidentka Anna Šabatová byla v únoru 2014 zvolena ombudsmankou. Funkci převzala po Pavlu Varvařovském. Šest let pracovala jako zástupkyně tehdejšího ombudsmana Otakara Motejla, v letech 2008–2013 vedla Český helsinský výbor.



Ombudsmanka navštívila vyloučenou lokalitu v Obrnicích (březen 2016):