Uvěříte všemu, vysvětluje muž s rakovinou, který hledal pomoc u léčitele

Začal se čas od času třást a bolest mu vystřelovala do celých zad i nohou. Chvílemi měl pocit, jako by jej zalili do betonu a nemohl se pohnout. Říkal si, že to budou jen bolavá záda. Jenže diagnóza byla daleko krutější – žádná vyhřezlá ploténka, ale zúžené tepny v mozku, kdy jimi neproudilo dostatečné množství živin a kyslíku.



Poslechl lékaře a nechal se operovat, aby předešel riziku mozkové mrtvice. Věřil, že má vše za sebou. Po dvou letech přišly bolesti kostí znovu, k tomu bolest hlavy, časté močení a začal i hubnout. Po několika vyšetřeních verdikt, který slyšet nechtěl. Rakovina prostaty.