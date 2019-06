Hradní stráž nesmí hrát mou píseň, tvrdí Horáček. Ministr zákaz popírá

Hudba Hradní stráže a Policie ČR má ve svém repertoáru skladby v rozpětí od klasické hudby až po novodobou muziku. Právě sem patří také skladba Dokonalá, kterou zhudebnil Josef Ferda a text k ní napsal bývalý prezidentský kandidát, textař a podnikatel Michal Horáček, a o kterou se vede spor.

Skladba byla podle Horáčka u hudebníků oblíbená. „Ale teď mi přátelé ze zmíněného tělesa píší: „Představte si, že jsme od pana ministra Hamáčka dostali výstrahu, že na oficiálních akcích Policie se tato píseň s Vaším textem hrát nebude!“,“ uvedl Horáček na svém facebookovém profilu.

Ministr vnitra se ale hájí, že o celé záležitosti nic neví. „Rozhodně jsem žádný takový zákaz nevydal,“ uvedl Hamáček v SMS zprávě pro iDNES.



„Píseň „Dokonalá“ je součástí aktuálního repertoáru Hudby Hradní stráže a Policie České republiky pro oficiální akce,“ popřel Horáčkovy informace i tiskový mluvčí policie Jozef Bocán.



Horáček událost spojuje se „zarachy“ nechvalně známými z dob normalizace. Ty byly udělovány hudebníkům, kteří se znelíbili komunistickému režimu.



Michal Horáček (Facebook) Vzhůru do minulosti!



Před časem jsem napsal text s názvem Dokonalá. Zhudebnil jej Josef Ferda z Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Píseň získala velkou oblibu a vydobyla si zařazení do Zlaté Dvanáctky na ČRo2, kde se díky hlasujícím posluchačům už 14 týdnů nepřetržitě drží na vysokých příčkách hitparády.



„Byl jsem přesvědčený, že něco takového už se opakovat nemůže a říkal jsem si, že je to snad nějaké nedorozumění, že ani pan ministr Hamáček jako reprezentant nynější vládní koalice se nemůže dopustit takové ubohosti,“ napsal Horáček ve svém příspěvku. Konkrétní důvody, proč by měla jeho osoba ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi vadit, neuvedl.



Zákaz i pro Basikovou?

„Nemůžu spekulovat, proč by ministr vnitra měl mít zájem na tom, aby se nehrála píseň s mým textem,“ vysvětlil pro iDNES.cz Horáček. Doplnil, že lidem z Hudby hradní stráže, kteří mu informaci předali, věří. Nemají podle něj důvod si něco takového vymýšlet. Hudebníky prý mrzí, že se skladba nehraje. „Zaskočilo mě to, to je všechno,“ uzavřel Horáček.

Hudebník také upozorňuje na případ zpěvačky Báry Basikové. Té měla být přerušena spolupráce s Hudbou Armády ČR údajně přímo na přání prezidenta Miloše Zemana.



To ovšem Hrad popírá. „Je to lež a kdo to tvrdí, lže,“ reagoval pro iDNES.cz na dotaz, jestli je pravda, že prezident takový zákaz vydal, tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Reakci zpěvačky redakce zjišťuje.