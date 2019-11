Proč bojovat s genderovými stereotypy? V Rozstřelu odpoví psycholog Procházka

Konference se zabývá aktuálním děním ve světě a jeho dopadem na životy LGBT lidí, tedy těch s menšinovým sexuálním zaměřením. Řeší otázky, o nichž se běžně nehovoří a představuje úspěšné LGBT iniciativy.

V pořadu bude psycholog Jiří Procházka hovořit o tom, jak velký krok udělala Česká republika během posledních třiceti let směrem k rovnoprávnosti a uznání práv LGBT komunity, ale i o tom, zda je česká společnost spíše heteronormativní a Češi tedy jiné vztahy než mezi mužem a ženou považují za méně hodnotné. Jaké postavení u nás mají lesby, gayové, bisexuálové nebo transgender lidé.

Dále bude hovořit o cílech, které spolek PROUD považuje za důležité nebo o změnách, které by Češi měli udělat, aby organizace jako je PROUD nemusely existovat. Host úterního Rozstřelu bude odpovídat i na otázky spojené se zřizování toalet pro třetí pohlaví nebo na to, že výrobce vložek Always odstraní z obalu ženský symbol.



Úterní Rozstřel bude moderovat Vladimír Vokál, živě od 12:30.