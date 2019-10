Odstranění ženského symbolu neubližuje, kritiky straší hyperkorektnost

Do LGBT komunity patří kromě homosexuálů a leseb i transgender či non-binární osoby. Ty se identifikují v prvním případě jako příslušníci opačného pohlaví, než toho, s jehož biologickými pohlavními orgány se narodily. V druhém případě se nehlásí k ani jednomu z pohlaví. Právě těmto dvěma skupinám má nové balení produktů vyjít vstříc.

Symbol Venuše na vnitřních obalech dámských hygienických vložek Always (23. října 2019)

„Kdyby se o tom nemluvilo a z té krabičky se to jenom sundalo, většina lidí si toho ani nevšimne. Takto se proti tomu ohrazují, vadí jim to a tvrdí, že to nějak ohrožuje společnost,“ myslí si Bohdana Rambousková, mluvčí Otevřené společnosti, která se mimo jiné zabývá právě LGBT problematikou.

Život kritiků to přitom nijak neovlivní. Naopak lidé, kterých se tato situace týká, to podle ní ocení. „Najednou se budou cítit vítaní a přijímaní. Inkluze je strašně důležitá věc,“ dodala Rambousková.

S tím souhlasí i maďarský aktivista za práva LGBT komunity Laszlo Farkas z Open Society Foundation. „Není to něco, co poškodí LGBT komunitu. Když to některým lidem pomůže cítit se komfortněji, je to dobrá věc,“ uvedl Farkas. Sám by v této situaci podnikl obdobné kroky. „Nikomu neubližuje, když se to odstraní, tak proč tam tato označení nechávat na úkor jiných?“ dodal.

S tím však někteří lidé nesouhlasí. „Přemýšlím nad tím, kdy z mé pěny po holení zmizí označení for men (pro muže, pozn. red.), jelikož ji zřejmě nepoužívají jen muži,“ uvedl například v nadsázce poslanec za hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.

Dodal, že genderovou neutralitu považuje za přehnanou. Nemá prý nic proti tomu, aby transgender osoby produkty používaly. „Nepotkal jsem se však s žádnou transgender ženou, která by něco takového požadovala. Hyperkorektnost nás jednou zabije,“ řekl Gazdík.

Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný to označil za pseudoproblém. „Je to stejný nesmysl, jako ve Francii debata o semaforech, jestli na nich má být panáček nebo panenka,“ myslí si Výborný.

V anketě iDNES.cz se vyjádřila drtivá většina (98 %) z 21 097 hlasujících pro to, že je symbol ženského pohlaví na obalech dámských vložek nijak nepobuřuje (článek s anketou najdete zde).

Unisex by měly být i záchody či hračky

Debata o inkluzi transgender a non-binárních osob se neomezuje jen na hygienické produkty. Hovoří se třeba o tom, jaké toalety mají transgender osoby používat, či jestli mají mít dětské hračky označení pro dívky a pro chlapce.

Dochází i na situace, kdy zákon zlepšující situaci gayů a leseb vylučuje právě jedince příslušející k ostatním skupinám. „Ve Francii prošel zákon, který umožňuje umělé oplodnění nezadaným ženám, a tedy i lesbám. Vůbec se však nezmiňuje o non-binárních osobách, ty tak tuto možnost nemají,“ vysvětlila Aurore Fourcy z francouzské organizace Inter-LGBT. Každý krok dopředu je tak podle ní zároveň i půlkrokem nazpět.

Příslušnost k menšině je podle ní v pořádku, jen když o tom člověk nemluví nahlas a nepožaduje nic od vlády. „Všichni řeknou já s nimi nemám problém, ale ať si to nechají na doma. To je přesně ono. V tom okamžiku s tím problém už máte,“ souhlasí Rambousková.