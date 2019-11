Mladé politika neláká. V úterním Rozstřelu vystoupí nejmladší zastupitel

Díky svému zájmu o politiku, ke kterému ho přivedla již v dětských letech prababička, se rozhodl, že půjde do komunální politiky a začne ovlivňovat chod města, v němž vyrůstal - Mohelnici v Olomouckém kraji. Tadeáše Baču zvolili do zastupitelstva z prvního místa kandidátky nazvané Změna je možná.

V říjnu 2018 se tak stal nejmladším mohelnickým zastupitelem a jedním z nejmladších v Česku. Tehdy mu bylo osmnáct let. Říká o sobě, že si nebere servítky. „Bojuji proti těm politikům, kteří nám neustále něco slibují, a potom z toho nic není,“ konstatuje Bača. Kromě aktivit v zastupitelstvu ho ještě zaměstnává dálkové studium veřejné správy.

Co vše vlastně vede do politiky ty, kteří se narodili až několik let po listopadu 89? Jaké mají ideály? Co by rádi v politice dokázali? A co si myslí o současné politické atmosféře v Česku?



Tadeáš Bača bude hostem úterního Rozstřelu, který se vysílá živě od 12:30. Moderovat bude Vladimír Vokál.