Kolaps. Hygiena nestíhá testy a trasování v Praze, byť se lidé snaží sami

„Manžel dostal v pátek pozitivní výsledek testu na covid-19. V sobotu nám na infolince hygieny řekli, že nás musí nejprve sami vytrasovat. To bude ale trvat několik dní. Pak teprve obdržíme žádanku na test. A to bude trvat další dny,“ vypráví žena z Prahy.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí kvůli přetížení vyzval občany, aby se nechodili testovat zbytečně. Podle premiéra Andreje Babiše je samoplátců mezi testovanými lidmi asi 40 procent.

Když byl v metropoli epidemiologický nápor poloviční, už tak trvalo nejméně týden, než někoho hygienici vytrasovali.

„Pětiletý syn je kardiak a byl v kontaktu se seniorními prarodiči. Chtěli jsme jít proto na test aspoň jako samoplátci (jeden za 1750 Kč). To bylo ale během uplynulého víkendu v Praze nemožné,“ pokračuje.

Netestuje se totiž zdaleka na všech odběrových místech a na dostupných jsou několikahodinové fronty. Rezervační systémy umožňují objednání až za několik dní, v některých nemocnicích jsou objednací lhůty také týden, ale i víc.

„I přes synovu kardiologickou diagnózu ani pediatr žádanku na test v pondělí nevystavil s tím, že musíme vyčkat, až nás osloví hygiena. V případě, že by měl horečky a zhoršil se jeho zdravotní stav, máme jej prý vzhledem k anamnéze odvézt rovnou na infekční oddělení do nemocnice,“ upozorňuje obyvatelka Prahy.

Na test se jako samoplátci pokoušeli jít o víkendu i její rodiče, po více než hodině čekání v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích čekání vzdali, bylo by to na několik hodin.

Lidé se hlásí i bez vytrasování sami

„Manžel byl vytrasován na základě pozitivního testu pacienta, který test podstoupil rovněž jako samoplátce a před dvěma týdny vystál na letišti 3,5hodinovou frontu. Nikoli na základě vytrasování hygienou,“ poukázala žena na selhávání systému.

Ani u jednatřicetileté Anny trasování v Praze neproběhlo. Hygieně se přihlásila sama poté, co měla pozitivní výsledek její sestra. „Ona měla první test negativní, proto zůstala v karanténě sama, já jsem chodila do práce. Pozitivní byl až její druhý kontrolní test po deseti dnech v izolaci, kdy mi to volala do práce, takže jsem z ní hned šla domů a do karantény,“ popisuje Anna, která rovnou volala i na hygienu. Ta ji poslala na testy.

Špatně se Anně udělalo zhruba za dva dny po stěru, kdy dostala horečku, měla silné bolesti na hrudi, hlavy a kloubů, spala i 20 hodin denně. Výsledek ale měla negativní.

„Každé dva dny jsem to konzultovala se svojí praktickou doktorkou po telefonu, která mě na další test po deseti dnech poslat nechtěla. Podle ní je velká pravděpodobnost, že jsem to od ségry chytla, takže by byl test zbytečný a mám zůstat doma. Na stěr mám jít až po třech dnech bez příznaků, tak uvidíme. Vedená jsem tedy jen v karanténě, už mi uplynula i její standardní doba. Pozitivní nejsem a nejsem ani v žádných denních statistikách přírůstků, jen se se mnou tak jedná,“ dodala s tím, že test by měla mít v úterý, protože je od soboty bez teplot.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová v sobotu přiznala, že hygienické stanice mají s trasováním kontaktů nakažených velké potíže. „Je to hlavně Praha, kam je soustředěna velká míra pomoci a kde navyšujeme kapacity. Tam pomáhají dovolávat i kolegové z jiných hygienických stanic, i když mají sami velký počet případů,“ řekla portálu iRozhlas.cz.

Poněkud v rozporu s osobními zkušenostmi jsou pak údaje hygieny, že velký podíl kontaktů se podaří vystopovat do 48 hodin a že v menšině jsou případy, kdy stanice nestihnou upozornit ani po 72 hodinách od nahlášení pozitivního výsledku.

Zvládáme to, vzkazuje Bulovka

„Testovat stíháme, navýšili jsme kapacitu na 1000 míst, z toho jsme odbavili 300 samoplátců,“ uvedla mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová. „Hodně nám pomáhá, že se lidé objednávají v systému. Pokud přijde několik set lidí z ulice, jako například minulý týden, tvoří se fronty. Pokud se lidé objednají, jde to plynule,“ dodala. V objednávkovém systému je nyní poslední volné místo na úterý, na středu jsou tam tři. Volněji je ve čtvrtek a pátek, kdy se na odběr může objednat celkem přes 30 zájemců.



Testy odmítají dělat i jinde, třeba v Brně. „Jsem v karanténě, protože na patro si pro věci přišel kolega, který se až poté dozvěděl, že je nakažený. V místnosti byl asi deset minut, k nikomu se nepřiblížil, měl navíc roušku,“ popsal muž z Brna. Asi třicet lidí muselo do karantény. Hygiena jim sdělila, že testy dělat nebudou. „Na dva týdny jsme úplně odříznutí od života, i když je pravděpodobnost, že by nás nakazil, úplně zanedbatelný. Ale naši rodinní příslušníci, se kterými jsme celé dny, do karantény jít nemusejí. Dává to logiku,“ sdělil svou zkušenost.



Zahlceno je vše, míní Flegr

Podle evolučního biologa a parazitologa Jaroslava Flegra křivka nakažených exponenciálně roste. „Za poslední týden bylo nakažených tisíc, příští neděli budeme mít průměrný počet nakažených čtyři tisíce. Počet hospitalizovaných roste rychle, a počet s vážnými příznaky ještě rychleji,“ míní.

„Už jsme přehltili epidemiology, trasování nefunguje, zužujeme okruh těch, kteří se trasují, aby se to stihlo,“ řekl. Zahlcení jsou podle něj i kapacity diagnostiky. Když někdo chce otestovat, a dostane termín další týden, je to absurdní, varoval sám v neděli na Primě.

Vakcinolog Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny obavy mírní. „Nejdůležitější ukazatel je smrtnost, která klesá. Nyní je kolem 0,2 procenta, což se dá přidat ke smrtnosti na běžné akutní respirační infekce,“ uvedl. I podle něj je však třeba zvýšit kapacity testování, aby lidé dostávali elektronickou žádanku na test hned, ne až za několik dní.

A co radí ministerstvo zdravotnictví?

Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách radí lidem kontaktovat praktického lékaře, pokud mají horečku, která trvá déle než dva dny nebo suchý kašel bez horečky. Pokud se jim však špatně dýchá nebo mají horečku a současně suchý kašel, měli-by okamžitě volat linku 155.

Kvůli koronaviru byla zřízena infolinka 1221. „Na ni se prostě nedá dovolat,“ říkají unisono v podstatě všichni, kteří to zkusili.

Lidé, kteří jsou v domácí karanténě, pak nemají podle rad ministerstva cestovat na odběrové místo veřejnou dopravou. V případě, že použijí vlastní auto, měli-by jet sami nebo maximálně s jedním člověkem.

Samozřejmostí má být zakrytí úst a nosu minimálně rouškou. Ve frontě před odběrem mají lidé dodržovat dvoumetrové rozestupy. Roušku si pak sundají až přímo při výtěru v odběrové místnosti. Odběr vzorku trvá maximálně tři minuty. Až do oznámení výsledku, zpravidla do 48 hodin, musí lidé zůstat v domácí karanténě. V případě pozitivního výsledku pak lidé musí zůstat v domácí izolaci a kontaktovat svého praktického lékaře. Pokud je výsledek negativní, v domácí karanténě už zůstávat nemusí.

Odběrové sanitky udělají v Praze až sto odběrů na covid-19 denně: