Armáda je připravena aktivovat další odběrová místa, tvrdí ministr obrany Metnar

Armáda je součástí projektu Chytrá karanténa. Projekt čelí kritice, že nefunguje. Proč se jej nepodařilo uvést do života ani zhruba po tři čtvrtě roce?

Já bych s tím, že nefunguje, nesouhlasil. Digitalizace obecně v této oblasti byla dlouhé roky zanedbávaná a teprve až teď vidíme, v jakém to bylo stavu. Ano, chytrou karanténu řešíme téměř tři čtvrtě roku, ale ze dne na den nefunguje nic. V jiných oblastech se digitalizace řešila roky, my na to máme měsíce. Proto to vidím jako přirozený vývoj. Nyní se ostatně připravuje chytrá karanténa 2.0.