Počet nových nakažených v Česku klesl poprvé po pěti dnech pod tisíc

Nedělní počet testů ministerstvo zdravotnictví zveřejní v pondělí vpodvečer. V Česku je nyní 14 438 nakažených, většinou mají mírný průběh nemoci. S covidem-19 je hospitalizováno 288 lidí, z toho je 69 v těžkém stavu. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno 36 188 nakažených. Téměř 21 300 z nich se z nemoci vyléčilo a 456 lidí s covidem-19 zemřelo. Za minulý týden bylo úmrtí 19.

Uplynulý týden byl z hlediska nárůstu potvrzených nákaz rekordní, od úterý do soboty denní přírůstky překračovaly tisícovku. Za celý týden laboratoře prokázaly nákazu u 8038 lidí, což je podobný údaj jako za celý srpen. Více se ale testuje. Od úterý do čtvrtka jich laboratoře provedly vždy více než 15 000, v pátek to bylo rekordních 18 329 testů.

V sobotu sice počet klesl na 12 886, ale výrazně vzrostl podíl pozitivních nálezů. Činil téměř 12 procent, v pátek to bylo necelých osm procent. V srpnu počet testů za den pouze jednou překročil 10 000.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel má Praha, a to přes 145 případů. Následuje Plzeň-jih s téměř 145 a Kladensko se 138 případy na 100 000 obyvatel. Více než 100 případů na 100 000 obyvatel registrují také okresy Beroun, Uherské Hradiště, Praha-západ, Prah-východ, Cheb a Trutnov.

Aktuální počet nakažených covid-19 v ČR

Podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly je v Česku druhá vlna epidemie. Za 14 dnů až tři týdny může být v nemocnicích stejný počet hospitalizovaných jako na jaře, uvedl v neděli v České televizi. Pokud by se nákaza šířila tak explozivně jako dosud, nemocnice se mohou dostat na limity kapacity vyhrazených lůžek pro pacienty s covidem-19. Premiér Andrej Babiš v České televizi řekl, že kapacita lůžek je 4 800, z toho na těžké stavy je tisíc lůžek.

Aktivní případy pacientů s covid-19 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 185 94,4 Případů 13. 9. 17 Potvrzené případy 318 162,3 Vyléčených 133 67,9 Mrtvých 0 0,0 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 56 91,0 Případů 13. 9. 5 Potvrzené případy 100 162,5 Vyléčených 44 71,5 Mrtvých 0 0,0 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 32 35,3 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 86 94,8 Vyléčených 54 59,5 Mrtvých 0 0,0 Písek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 73 102,0 Případů 13. 9. 8 Potvrzené případy 134 187,2 Vyléčených 61 85,2 Mrtvých 0 0,0 Prachatice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 39 76,5 Případů 13. 9. 1 Potvrzené případy 143 280,5 Vyléčených 99 194,2 Mrtvých 5 9,8 Strakonice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 79 111,6 Případů 13. 9. 3 Potvrzené případy 153 216,2 Vyléčených 73 103,1 Mrtvých 1 1,4 Tábor absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 110 107,2 Případů 13. 9. 4 Potvrzené případy 232 226,1 Vyléčených 122 118,9 Mrtvých 0 0,0 Brno-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 291 76,3 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 989 259,3 Vyléčených 691 181,2 Mrtvých 7 1,8 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 133 59,2 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 315 140,2 Vyléčených 180 80,1 Mrtvých 2 0,9 Blansko absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 80 73,3 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 157 143,9 Vyléčených 77 70,6 Mrtvých 0 0,0 Břeclav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 26 22,4 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 241 207,2 Vyléčených 199 171,1 Mrtvých 16 13,8 Hodonín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 226 146,8 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 396 257,2 Vyléčených 166 107,8 Mrtvých 4 2,6 Vyškov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 34 36,8 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 133 144,1 Vyléčených 99 107,3 Mrtvých 0 0,0 Znojmo absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 27 23,6 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 176 153,9 Vyléčených 149 130,3 Mrtvých 0 0,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 85 74,0 Případů 13. 9. 18 Potvrzené případy 191 166,4 Vyléčených 103 89,7 Mrtvých 3 2,6 Sokolov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 37 41,9 Případů 13. 9. 6 Potvrzené případy 118 133,8 Vyléčených 81 91,8 Mrtvých 0 0,0 Cheb absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 139 151,7 Případů 13. 9. 35 Potvrzené případy 486 530,4 Vyléčených 311 339,4 Mrtvých 36 39,3 Jihlava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 101 88,9 Případů 13. 9. 8 Potvrzené případy 301 264,9 Vyléčených 194 170,7 Mrtvých 6 5,3 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 65 68,5 Případů 13. 9. 4 Potvrzené případy 253 266,6 Vyléčených 184 193,9 Mrtvých 4 4,2 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 113 156,3 Případů 13. 9. 6 Potvrzené případy 165 228,2 Vyléčených 52 71,9 Mrtvých 0 0,0 Třebíč absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 160 144,4 Případů 13. 9. 6 Potvrzené případy 253 228,3 Vyléčených 92 83,0 Mrtvých 1 0,9 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 98 82,9 Případů 13. 9. 2 Potvrzené případy 210 177,7 Vyléčených 112 94,8 Mrtvých 0 0,0 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 110 67,0 Případů 13. 9. 23 Potvrzené případy 308 187,5 Vyléčených 196 119,3 Mrtvých 2 1,2 Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 28 35,0 Případů 13. 9. 4 Potvrzené případy 90 112,4 Vyléčených 59 73,7 Mrtvých 3 3,7 Náchod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 65 59,1 Případů 13. 9. 3 Potvrzené případy 192 174,6 Vyléčených 127 115,5 Mrtvých 0 0,0 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 28 35,3 Případů 13. 9. 3 Potvrzené případy 94 118,4 Vyléčených 65 81,9 Mrtvých 1 1,3 Trutnov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 125 106,0 Případů 13. 9. 11 Potvrzené případy 178 150,9 Vyléčených 51 43,2 Mrtvých 2 1,7 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 33 31,9 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 74 71,6 Vyléčených 41 39,7 Mrtvých 0 0,0 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 60 66,2 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 212 233,8 Vyléčených 149 164,3 Mrtvých 3 3,3 Liberec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 169 96,2 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 391 222,6 Vyléčených 220 125,3 Mrtvých 2 1,1 Semily absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 61 82,3 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 136 183,5 Vyléčených 73 98,5 Mrtvých 2 2,7 Bruntál absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 25 27,3 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 60 65,5 Vyléčených 34 37,1 Mrtvých 1 1,1 Opava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 83 47,1 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 433 245,7 Vyléčených 340 192,9 Mrtvých 10 5,7 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 57 37,6 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 288 190,0 Vyléčených 224 147,8 Mrtvých 7 4,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 110 34,4 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 1082 338,0 Vyléčených 937 292,7 Mrtvých 35 10,9 Karviná absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 61 24,8 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 2322 942,7 Vyléčených 2248 912,6 Mrtvých 13 5,3 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 106 49,4 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 1248 581,4 Vyléčených 1130 526,4 Mrtvých 12 5,6 Olomouc absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 189 80,3 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 1023 434,4 Vyléčených 812 344,8 Mrtvých 22 9,3 Prostějov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 68 62,6 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 233 214,5 Vyléčených 165 151,9 Mrtvých 0 0,0 Přerov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 49 37,8 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 166 128,2 Vyléčených 116 89,6 Mrtvých 1 0,8 Šumperk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 32 26,6 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 121 100,5 Vyléčených 89 73,9 Mrtvých 0 0,0 Jeseník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 10 26,3 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 22 57,9 Vyléčených 12 31,6 Mrtvých 0 0,0 Pardubice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 300 171,0 Případů 13. 9. 19 Potvrzené případy 555 316,3 Vyléčených 251 143,1 Mrtvých 4 2,3 Chrudim absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 112 107,1 Případů 13. 9. 6 Potvrzené případy 277 264,8 Vyléčených 164 156,8 Mrtvých 1 1,0 Svitavy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 188 180,2 Případů 13. 9. 4 Potvrzené případy 274 262,6 Vyléčených 83 79,6 Mrtvých 3 2,9 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 88 63,6 Případů 13. 9. 10 Potvrzené případy 212 153,3 Vyléčených 121 87,5 Mrtvých 3 2,2 Tachov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 15 27,6 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 74 136,2 Vyléčených 58 106,7 Mrtvých 1 1,8 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 78 97,5 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 167 208,8 Vyléčených 89 111,3 Mrtvých 0 0,0 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 172 88,5 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 406 209,0 Vyléčených 232 119,4 Mrtvých 2 1,0 Rokycany absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 52 105,4 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 76 154,0 Vyléčených 24 48,6 Mrtvých 0 0,0 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 122 192,2 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 197 310,3 Vyléčených 68 107,1 Mrtvých 7 11,0 Domažlice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 11 17,7 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 377 607,5 Vyléčených 358 576,8 Mrtvých 8 12,9 Klatovy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 49 56,7 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 221 255,8 Vyléčených 169 195,6 Mrtvých 3 3,5 Praha absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2352 177,6 Případů 13. 9. 72 Potvrzené případy 7071 534,0 Vyléčených 4605 347,7 Mrtvých 114 8,6 Rakovník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 36 64,8 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 77 138,6 Vyléčených 41 73,8 Mrtvých 0 0,0 Kladno absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 209 125,5 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 462 277,5 Vyléčených 247 148,4 Mrtvých 6 3,6 Mělník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 93 85,1 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 325 297,3 Vyléčených 230 210,4 Mrtvých 2 1,8 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 74 56,8 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 221 169,5 Vyléčených 145 111,2 Mrtvých 2 1,5 Nymburk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 73 72,4 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 249 246,8 Vyléčených 174 172,5 Mrtvých 2 2,0 Kolín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 90 87,7 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 325 316,7 Vyléčených 234 228,0 Mrtvých 1 1,0 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 46 60,7 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 172 226,8 Vyléčených 124 163,5 Mrtvých 2 2,6 Benešov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 69 69,4 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 227 228,3 Vyléčených 157 157,9 Mrtvých 1 1,0 Příbram absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 144 125,1 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 277 240,7 Vyléčených 131 113,8 Mrtvých 2 1,7 Beroun absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 132 138,9 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 299 314,5 Vyléčených 166 174,6 Mrtvých 1 1,1 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 153 102,5 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 565 378,3 Vyléčených 408 273,2 Mrtvých 4 2,7 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 186 100,4 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 653 352,6 Vyléčených 462 249,5 Mrtvých 5 2,7 Děčín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 67 51,7 Případů 13. 9. 4 Potvrzené případy 127 98,0 Vyléčených 60 46,3 Mrtvých 0 0,0 Chomutov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 36 28,8 Případů 13. 9. 6 Potvrzené případy 111 88,8 Vyléčených 74 59,2 Mrtvých 1 0,8 Most absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 44 39,4 Případů 13. 9. 6 Potvrzené případy 106 94,9 Vyléčených 57 51,0 Mrtvých 5 4,5 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 64 53,5 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 399 333,4 Vyléčených 325 271,6 Mrtvých 10 8,4 Louny absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 43 49,6 Případů 13. 9. 5 Potvrzené případy 108 124,6 Vyléčených 62 71,5 Mrtvých 3 3,5 Teplice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 57 44,2 Případů 13. 9. 0 Potvrzené případy 163 126,3 Vyléčených 105 81,3 Mrtvých 1 0,8 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 60 50,3 Případů 13. 9. 3 Potvrzené případy 203 170,1 Vyléčených 143 119,8 Mrtvých 0 0,0 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 77 73,1 Případů 13. 9. 22 Potvrzené případy 143 135,7 Vyléčených 66 62,7 Mrtvých 0 0,0 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 253 177,9 Případů 13. 9. 33 Potvrzené případy 544 382,5 Vyléčených 289 203,2 Mrtvých 2 1,4 Vsetín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 27 18,8 Případů 13. 9. 4 Potvrzené případy 111 77,4 Vyléčených 84 58,6 Mrtvých 0 0,0 Zlín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 141 73,6 Případů 13. 9. 24 Potvrzené případy 363 189,4 Vyléčených 220 114,8 Mrtvých 2 1,0

Zdroj: data jednotlivých KHS, aktualizace každý den po 9.00 ráno, celkový počet nakažených s využitím Mapa je obarvena podle počtu aktivních případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.data jednotlivých KHS, aktualizace každý den po 9.00 ráno, celkový počet nakažených s využitím veřejné tabulky , historie stránek KHS na Githubu , mrtví doplňovaní podle otevřených dat , tudíž nemusí být aktuální.

Od čtvrtka je kvůli zhoršené epidemické situaci povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé zemi. Dnes začínají platit další regionální opatření, v celém Středočeském kraji a v okrese Uherské Hradiště začne podobně jako už dříve v Praze platit omezení otevírací doby restaurací a barů, které musejí mít zavřeno mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.

V hlavním městě si mají lidé dezinfikovat ruce před vstupem do všech veřejně přístupných budov, restaurací, obchodů, hotelů a dalších provozoven.