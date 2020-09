Čelíme druhé vlně, řekl Prymula. Za dva týdny přibude těžkých případů

„Pokud bereme explozivní nárůst, u nemocných ho zatím nevidíme. Je ale zřejmé, že tam je čtrnáctidenní až třítýdenní zpoždění. V posledních dnech máme nárůst deset denně. Tento trend logicky přinese počty (těžkých průběhů nemoci, pozn. red.), které jsme tady měli na jaře,“ řekl Prymula v Otázkách Václava Moravce.

„Pokud by u nás epidemie pokračovala takto explozivně, můžeme dojít na hranici kapacity lůžkového systému,“ řekl Prymula. Upozornil na to, že lůžka nejsou po republice rozprostřena rovnoměrně, problém tak může přijít už dřív. Na hranici limitů by se podle něj ČR mohla dostat na konci října, pakliže by nezavedla žádná opatření.

Současná nařízení jsou podle Prymuly snad dostatečná k oploštění křivky, klíčová je ale osobní zodpovědnost lidí a nošení roušek. K poklesu ale podle něj díky nim nedojde.

