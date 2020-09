Bylo zrušení roušek chyba? Nakažení přibývají všude, míní Babiš

Ministr kultury Lubomír Zaorálek v nedělním pořadu Partie televize Prima přiznal, že zrušení roušek byla chyba. „Udělali jsme chybu. Udělali jsme v tu středu 19. srpna (kdy vláda zrušila povinné roušky poté, co je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zavedl, pozn. red.) rozhodnutí, se kterým také nesouhlasím,“ řekl Zaorálek.

Na jeho výrok zareagoval premiér Andrej Babiš, který zrušení povinnosti nosit roušku za chybu nepovažuje. Argumentoval tím, že i v ostatních zemích, kde se roušky nesundávali roste, počet případů nákazy covidem -19.

„Byla to celospolečenská situace, jestli to byla chyba, nebo nebyla, může se to tak brát, že to byla chyba, ale já si myslím, že to stoupá i v jiných zemích, kde nesundali roušky celé léto, takže to se zhodnotit nedá,“ zhodnotil premiér.

Důležitá bude podle něj také celková bilance a to nejen počty zemřelých, ale také ekonomické dopady – jako nezaměstnanost nebo zadluženost. „Určitě nechceme dělat žádné ekonomické opatření typu první vlna. Nechceme zavírat školy,“ zdůraznil premiér.

Česko je třetí nejzasaženější

Česká republika je třetí nejzasaženější zemí EU. Na prvních místech je Francie a Španělsko. Rakouský kancléř Sebastian Kurz uvedl, že v zemi začala druhá vlna pandemie. Počty nakažených rapidně stoupají i v Izraeli, který od pátku zavádí třítýdenní karanténu.

Situace se naopak mírně zlepšuje ve Švédsku, kde od začátku pandemie nebyla téměř žádná omezení, ani povinnost nosit roušky. Vláda jen vyzývala obyvatele k obezřetnosti a rozestupům.

V Partii také zaznělo znovuobnovení krizového štábu. Premiér obnovu nepokládá za důležitou. Naopak Zaorálek by ji podpořil a doplnil, že v pondělí budou toto téma opět prosazovat na zasedání vlády. O obnovení krizového štábu mluvil už dříve i Jan Hamáček.

Počty nakažených covidem-19 u nás od začátku září stoupají. V pondělí poprvé po pěti dnech klesl počet nakažených pod tisíc. V Praze platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách a v MHD. Kromě toho je také omezena otvírací doba všech barů a restaurací. Epidemiolog Roman Prymula v Otázkách Václava Moravce připustil, že čelíme druhé vlně.