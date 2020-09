Hrozí další omezení, lidé s respirátorem se vyhnou karanténě, řekl Vojtěch

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Česká republika skutečně masivně testuje. V pátek to bylo 18 406, 60 procent je indikovaná hygienou, 40 procent jsou samoplátci. Oproti tomu Slovensko testuje asi 5 tisíc,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Apeloval také na to, aby se nařízení ministerstva zdravotnictví dodržovala, zvláště v barech a klubech.

„Měli bychom se soustředit na domovy seniorů, abychom je ochránili. Byla i debata o samotestech, ale to jsou samozřejmě otázky pro odborníky,“ řekl Babiš.

Další semafor bude ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zveřejněn v pátek. „Nejzásadnější věc je kapacita nemoc a celého systému akutní lůžkové péče, to je priorita. Není to o absolutních číslech nově nakažených, to je mediálně vděčné téma, ale není nejzásadnější. To je otázka hospitalizací a těžkých průběhů onemocnění, použití plicní ventilace a mimotělních oběhů,“ popsal Vojtěch.

„Fungovat musí státní nemocnice, ale i krajské a další, musí hlásit data o kapacitách o počtu pozitivních pacientů, aby se napojily příslušné služby,“ řekl Vojtěch. Zapojit by se podle něj měly kraje, pro zvládání situace je to zásadní.

„Kapacity nemocnic mají stále velkou rezervu, jsou dostačující pro aktuální vývoj. Nemocnice jsou připraveny zvládnout násobně vyšší počty akutních pacientů,“ ubezpečil. Česko má nyní více než čtvrtinu volných lůžek na ARO a JIP. Dostupných je podle něj 1 086 lůžek a současně 7 870 standardních lůžek s kyslíkem. „Situace se může měnit, je nutné ji sledovat,“ podotkl.

Nejvíce hospitalizovaných je pak v Brně, pak v Hradci Králové, Pardubicích či na Bulovce. Ve zbytku se jedná o nižší počty.

Kdo má respirátor, se vyhne karanténě

Změny budou i v umisťování lidí do karantén. Nemají tam být umisťováni lidé, kteří nosí ochranu horních cest dýchacích, tedy roušku nebo respirátor, kteří se setkají s pozitivním člověkem. Tím by se mohl výrazně snížit počet lidí v karanténě.

Pokud člověk v posledních 90 dnech prodělal onemocnění a setká se s pozitivní osobu, karanténě se vyhne také. „Takoví lidé mají vybudovanou imunitu, minimálně těch 90 dní,“ řekl Vojtěch.

Řeší se také změny v algoritmech testování u epidemiologicky významných kontaktů. „Budou nové změny, které vychází z praxe. Asymptomatický kontakt bude nově testován 4 až 5 den po kontaktu, protože se nemoc projevuje až s určitým zpožděním,“ informoval ministr.

Důležitá je také otázka sebereportování. To by mělo být podle Vojtěcha spuštěno v týdnu od 21. září, kde bude pozitivně testovaný člověk moci vyplnit formulář s kontakty. „To bude znamenat významnou časovou úsporu pro hygieniky a zrychlení procesu,“ řekl.

Od 21. září bude spuštěn také formulář pro příjezdy z rizikových zemí. „Pracujeme na tom s ministerstvem vnitra a leteckými spoelčnostmi, aby měli všichni řádně vyplněný formulář.“

„Nemohu vyloučit, že nějaká protiepidemická opatření zavedena budou. Nemůžeme si myslet, že čísla se sníží sama od sebe. Pravděpodobně budeme muset udělat ještě nějaká další opatření,“ uvedl ministr. Měla by být podle něj být cílená, nikoliv plošná.

Důležité je podle Vojtěcha sledovat poměr pozitivních záchytů na počet testů. „Číslo osm nebo devět procent je poměrně vysoké. Uvidíme, jak se bude vyvíjet v následujících dnech a podle toho případně další opatření přijmeme,“ dodal. Zákaz vycházení dál než 500 metrů jako v Izraeli podle něj nyní namístě není.

Další regionální opatření proti šíření nového typu koronaviru začala v Česku platit od pondělí. V celém Středočeském kraji a v okrese Uherské Hradiště začalo podobně jako už dříve v Praze platit omezení otevírací doby restaurací a barů, které musejí mít zavřeno mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. V hlavním městě si mají lidé dezinfikovat ruce před vstupem do všech veřejně přístupných budov, restaurací, obchodů, hotelů a dalších provozoven.

Pošta má od pondělí začít zasílat lidem nad 60 let roušky a respirátor. O jejich zasílání také například chronicky nemocným, například s rakovinou, se podle Vojtěcha neuvažuje. Neumožňuje to podle něj ani lékařské tajemství, aby stát získal přímo adresy pacientů.

Podle něj je ale velká část takto nemocných ve věkové skupině nad 60 let, která roušky a respirátor prostřednictvím České pošty dostane. Diskutuje se ale o jejich distribuci učitelům. „Myslím, že tam to dává velký smysl, protože chceme školy udržet v provozu,“ dodal.