Vyhrožují nám vypálením, ubylo návštěvníků, zlobí se majitel Techtle Mechtle

Změnila se vám od začátku celé aféry nějak návštěvnost? Nefunguje to vlastně tak, že by lidé měli nutkání se jít do klubu podívat a prohlédnout si místo, o kterém se tolik mluví?

Nutkání samozřejmě mají, jít se podívat na to místo, stát za stromem na druhé straně ulice a fotit to a říkat si, že tam to je. To mi přijde zvláštní, ale doba je taková. Nicméně opravdová návštěvnost klesla velmi. Poškodilo nás to hodně, nicméně přežijeme a jedeme dál.