I Jižní Korea měla své Techtle Mechtle, poradila si jinak než Česko

V ohnisku kolem pražského baru Techtle Mechtle už je podle informací ze 3. srpna více než 219 pozitivně testovaných a několik set lidí v karanténě. Došetřování případu přitom ještě probíhá a podle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové je pravděpodobné, že další případy ještě přibudou.



Nejde o úplně ojedinělý případ, bary a restaurace představují pro šíření (nejen) koronaviru SARS-CoV-2 vhodné podmínky. Například na začátku evropské vlny si pozornost získalo šíření viru v rakouském Ischglu, kde se v jediném baru nakazily desítky turistů z několika evropských zemí. Že k podobné události dojde i v České republice, není tedy nic překvapivého. Pokud se podobné podniky nezavřou, dají se takovéto „superudálosti“ s jistou pravděpodobností očekávat kdekoliv na světě – šíření viru takové podmínky jednoduše svědčí.



Jak si s tím v dané zemi poradí, to už však na viru nezáleží. V České republice minimálně některá svědectví naznačují, že zvládnutí ohniska neprobíhá efektivně. Ale jak to může vypadat v zemi, která je vzorem fungující „chytré karantény“?



Soulský večírek

Jihokorejský „barový“ případ přišel na začátku května, hned po zmírnění striktních opatření; do 30. dubna totiž byly všechny noční podniky v zemi zavřené. Od 6. května se pak hygienikům začaly objevovat případy nákazy mezi lidmi, kteří navštívili některé noční kluby v soulské čtvrti Itaewon.



Případy se šířily po celé zemi, a tak úřady k 9. květnu rozhodly o opětovném uzavření všech podniků, aby se nákaza dále nešířila a začal se intenzivně hledat její původ. Pátrání experti popsali v článku, který vydal odborný časopis Emerging Infectious Diseases.



Díky kombinaci údajů z mobilních telefonů a platebních karet, záznamům o využití MHD v Soulu, nahrávkám bezpečnostních kamer a povinně pořizovaným seznamům návštěvníků klubů se podařilo identifikovat 5 517 lidí. Ty pak hygienici kontaktovali a nechali otestovat na přítomnost viru. Menší část z této skupiny (1 257) pak sledovali dlouhodoběji (třeba kvůli průběhu nákazy atp.).



Zároveň úřady na základě údajů o poloze z mobilních telefonů poslaly sérii zpráv 57 536 lidem, kteří podle záznamů strávili více než 30 minut v blízkosti klubů. Upozornili je, aby dbali zvýšené opatrnosti, sledovali případný výskyt příznaků a ideálně šli rovnou na test (který je v J. Koreji zdarma).

Země hned na začátku pandemie zavedla velmi agresivní systém využití mobilních telefonů ke sledování pohybu lidí, který by byl například u nás v dané podobě nezákonný. Podobné opatření je v Česku proto stěží představitelné, byť by bylo technologicky proveditelné.



Vyjděte vstříc testovaným

Situaci poněkud komplikovalo, že se jednalo i o kluby oblíbené mezi homosexuály, kteří bývají v Jižní Koreji většinou diskriminováni a stigmatizováni. Aby se usnadnila spolupráce a vyšetření bylo rychleji, úřady nabídly možnost anonymního testování, které využilo 1 627 lidí. Pozitivní výsledek měl jeden jediný z nich.

Anonymní testy přitom představovaly pouze zlomek z celkového množství testů provedených v rámci šetření tohoto jediného ohniska. Do 25. května, tedy během následujících tří týdnů, jich bylo provedeno celkem 41 612. Z toho 35 827 na samotných návštěvnících klubu, zhruba 5 785 na jejich „kontaktech“ a zbytek byly testy anonymní.



Srovnání ohnisek Techtle Mechtle a Itaewon:



Šíření případů z pražského klubu Techtle Mechtle do dalších českých regionů mimo hlavní město prezentované na tiskové konferenci 3. srpna

Případy vytrasované jihokorejskými hygieniky do barů ve čtvrti Itaewon. Červeně jsou případy nákazy přímo z baru, modře případy sekundární nákazy.

Do 25. května se celkem podařilo najít 246 případů nákazy, než ohnisko vyhaslo. Z nich 96 byli přímo návštěvníci klubu, dalších 150 pak tvořily případy sekundární nákazy. Masivní testování vedlo k tomu, že poměr pozitivních mezi testovanými byl velmi nízký, což je obvykle znak toho, že nákaza je dobře „zmapovaná“ a nemůže se účinně skrytě šířit.



Mezi kontakty návštěvníků bylo 0,88 procenta z provedených testů pozitivních. Z testů provedených mezi přímými návštěvníky klubu to bylo 0,19 procenta. To je ovšem údaj zahrnující i opakované testy u jednoho člověka, ne poměr nakažených mezi návštěvníky. Ten byl vyšší, činil 1,74 procenta (pozitivních bylo 96 z 5 517 trasovaných návštěvníků).



Čísla jsou to také o řád jiná než ve velkých českých ohniscích. V dolech OKD v Karviné, které evidentně „doutnalo“ celé týdny, bylo pozitivních zhruba 15 procent nakažených. Srovnání s pražským „ohniskem“ v baru Techtle Mechtle se dělá obtížně.



V Praze od 11. července (tedy od večírku, kdy prokazatelně došlo k nákaze) do 2. srpna (uzávěrka článku) poslali pracovníci hygieny na testy 3 689 lidí. Za stejnou dobu přibylo v Praze 755 nakažených. Bohužel toto číslo není vypovídající, protože v počtu nakažených jsou například i ti, kdo šli na testy sami. Přesný obrázek si tedy nemůžeme udělat, protože koronavirové statistiky pro ČR stále nejsou v mnoha ohledech příliš podrobné (zřejmě i kvůli podivné a „špatně pochopené“ výjimce v zákoně).



V Česku podle svědectví z různých případů neprobíhalo rozhodně vždy sledování kontaktů do druhého „kolena“. V případě soulského „barového“ ohniska hygienici vysledovali některé nakažené až v šestém „koleni“ – tedy na konci řetězce, ve kterém bylo celkem šest nakažených.



Jiné možnosti

Jihokorejští hygienici jsou oproti českým v jiném postavení. Nejenže mají k dispozici systém, který dobře znají, na rozdíl od České republiky se jim také hned zkraje pandemie dostalo výrazné pomoci od vlády.



Jižní Korea měla špatné zkušenosti s epidemií jiného koronaviru MERS v roce 2015, za který byl stát kritizován. Soul se evidentně poučil. Letos na jaře tak korejská epidemiologická služba (Epidemic Intelligence Service) přijala 300 externích epidemiologů. Navíc epidemiologové dostali „k ruce“ stovky dalších narychlo vyškolených pracovníků na obvolávání kontaktů a k využití jsou i neziskové organizace ze zdravotnické oblasti.



V ČR se naopak hygienická služba potýká spíše se škrty z let minulých, než že by posilovala. Dnes má zhruba polovinu zaměstnanců než na přelomu 20. a 21. století. S trasováním kontaktů pomáhala armáda, ovšem posílení hygienických stanic má být skromné. Postupně by hygienické stanice měly nabrat zhruba 130 lidí k dnešním 2 000 zaměstnancům. Místa ovšem stále nejsou obsazena.



To vše nepochybně přispívá k tomu, že – minimálně ten zaznamenaný – průběh šíření nákazy v obou zemích vypadá velmi odlišně: