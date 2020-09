ERoušku 2 chtějí i firmy. Na rozdíl od první verze funguje, řekl expert

Nová aplikace by měla fungovat od poloviny září. Bude?

Doufám. My jsme ji, tak jak jsme už prezentovali, posílali 1. září na schválení Applu a Googlu. Dneska jsme s oběma společnostmi v kontaktu, probíhá její schvalování. Až bude schválená, tak oni ji umístí do svých obchodů a bude se moci stahovat.

V čem by eRouška 2.0 měla být lepší než její předchůdkyně eRouška 1.0?

Bude fungovat.

Tím jste si jistý?

Na sto procent. Ona už funguje. Ta omezení, která tam byla – to znamená, že například Apple na základě svých bezpečnostních pravidel nám vypínal bluetooth, takže po půl hodině zhruba přestala fungovat a musela se vypnout, aby zase fungovala, tak ta odpadnou. Už budeme používat nástroje, na kterých se vlastně společnosti Apple a Google domluvily, že je zpřístupní, aby právě takovéto aplikace mohly vznikat.

Ještě něco se změní?

Také způsob práce s tou aplikací, protože eRouška 1.0 byla součástí epidemiologického šetření. To znamená, že já jsem sbíral kontakty a já jsem je pak vědomě poskytoval hygienické stanici.

Nově se to změní tak, že vůbec nebudu vědět, že se něco sbírá. A to až do doby, než dostanu notifikaci o tom, že jsem se potkal s někým, kdo je pozitivně testovaný. Jinými slovy se mění pomoc pro trasování na aplikaci, která nás bude varovat, nebo upozorňovat, že si máme dávat pozor, že jsme se potkali s někým pozitivním a že si máme hlídat svůj zdravotní stav, kontaktovat svého praktického lékaře a tak dále.

Jakou formou ta notifikace přijde?

Posílat ji bude systém. Půjde o jakési upozornění té aplikace, ne o klasickou SMS zprávu.

Jak ta aplikace ale vlastně pozná, že jsem se potkala s pozitivním člověkem?

Bude propojena s hygienickou stanicí, která vlastně vyvolá zápis do té eRoušky. To znamená, že v případě, že máte pozitivní test, tak vám zavolají a v rámci toho se vás zeptají, jestli máte eRoušku nebo ne. Když řeknete, že máte, tak vám vygenerují kód, který se pošle esemeskou a vy ten kód zadáte do aplikace. A tím pádem to bude propojeno, tedy že to vaše číslo patří člověku, který je pozitivní.

Za jakou dobu dostanou lidé upozornění, že se potkali s pozitivním člověkem?

Jednou denně se to celé vyhodnotí a jednou denně se rozešlou ty notifikace.

Erouška 2.0 bude předpokládám zdarma, nebo budou muset lidé něco platit?

Nebudou platit nic, ale bude tam nějaký minimální datový provoz, protože to vyhodnocení bude probíhat datově. Bude tudíž potřeba mít nějaký datový tarif. Ale bude to opravdu minimální.

Eroušku 1.0 využíval minimální počet lidí, kolik očekáváte, že si stáhne eRoušku 2.0?

No já doufám, že hodně. Určitě doufám, že to budou jednotky milionů lidí. A tím pádem věřím, že se to povede, protože ono dává ohromný smysl, když ji používá hodně lidí. A my už dneska registrujeme také zájem i z firem, aby i ony dokázaly, když někdo dostane zprávu, že se potkal s někým pozitivním, mu dát třeba home office, aby nenakazil další zaměstnance. Dneska už má ta aplikace úplně jiný význam než měla předtím.

Dá se očekávat, že by stažení eRoušky mohlo být povinné pro všechny?

Zatím se tato diskuse nevede. V tuto chvíli věříme, že každý z nás chce být odpovědný. Například když to vezmu sám za sebe a dostanu tu notifikaci, že jsem se s někým potkal, tak můžu právě já přizpůsobit své chování tak, abych případně nenakazil další lidi. Například v Praze už je komunitní přenos a už nemusíme vědět, s kým a kde jsem se potkal a případně nakazil.

Vy sám máte eRoušku?

Jasně, od začátku. A myslím si, že je to dobrá věc. Třeba minulý týden mi jeden člověk říkal, že měl až 80 kontaktů denně.

Aplikaci eRouška nicméně pořád zná málo lidí, dá se říct, že většina o ní nemá ani tušení. Dojde na nějakou větší propagaci, aby se dostala do povědomí lidí?

Určitě ano. Připravuje se kampaň. Detaily jsou spíš ale na ministerstvo zdravotnictví.