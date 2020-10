Alkohol snižuje úsudek, zpívání je riziko. Prymula vyvrací koronavirové mýty

Mýty okolo koronaviru se šíří světem stejně jako virus samotný. Nejzásadnější jsou podle ministra Prymuly dva, a to fámy o umělém vytvoření koronaviru v laboratoři a popírání toho, že existuje.

„Virus s vysokou mírou pravděpodobnosti unikl z laboratoře. Jenže ne proto, že by v ní byl nějakým způsobem modifikován. Pracovalo se s ním jako v každé běžné laboratoři. Kolem toho se rozvířila celá řada diskuzí a konspiračních teorií. Mnohem pravděpodobnější je, že se virus skutečně vyskytl přirozeně a v laboratoři se s ním pouze pracovalo,“ řekl ministr ve videu na svém twitterovém účtu.

Roman Prymula @profesorPrymula Řada lidí nerozumí tomu, proč jsem vydal opatření omezující zpěv a chod hospod. Pokusím se vysvětlit. https://t.co/uhglRIftmX oblíbit odpovědět

Současně okomentoval také fakt, že se ve veřejném prostoru ke koronaviru vyjadřuje celá řada lidí – od lajků k odborníkům. Podle Prymuly jde o jednu z největších tragédií současnosti, protože se pak obyčejný člověk nevyzná v tom, co je a co není pravda. Za renomované zdroje informací považuje americkou CDC nebo Robert Koch Institut. Prymula také vzkázal, že roušky jsou účinné a potřebné.



„Čistě mechanicky roušky ovlivňují proud vydechovaného vzduchu a mají význam, pokud je nosí všichni. Je jasné, že naše textilní roušky nemají účinnost v prostředí plném koronaviru. Ale pokud limitujeme vydechování, případně vykašlávání částic, tak nás z 50 až 80 procent chrání. A to je podle mě vysoké procento,“ dodal ministr.

Zákaz zpěvu a neúčinný remdesivir ze zprávy WHO

Jedním z nejkontroverznějších opatření byl zakáz zpěvu. A to jak v koncertních sálech, tak ve školách. „Pokud budeme zpívat třeba karaoke nebo ve sboru, nakažení hrozí velmi rychle. Je to jedna z nejzávažnějších aktivit. Při zpívání se uvolňuje ohromné množství viru,“ vysvětlil Prymula, který také obhajoval apel na pití alkoholu. „Je to spíše doprovodná záležitost. Pod vlivem alkoholu ztrácíme běžné návyky a nehledíme na to, jakých předmětů se dotýkáme, nebo jestli jsme ve větší blízkosti s někým rizikovým, než máme být,“ dodal ministr.



Příští týden nebude podle ministra tak kritický, jako následují dva týdny po něm. Připomněl ale, že se v Česku podařilo výrazně zvýšit lůžkovou kapacitu. Problémem je spíš chybějící personál, kdy roste počet nakažených mezi zdravotníky, kterých evidují přes šest tisíc.

V druhé polovině týdne Světová zdravotnická organizace po klinických testech prohlásila, že remdesivir má jen malé, nebo žádné účinky u pacientů s covid-19. Zpráva Prymulu překvapila. K obdobným závěrům studie WHO došla i u látek hydroxychlorochin, lopinavir a interferon beta.

Studie k remdesiviru byla podle Prymuly provedena na poměrně velkém počtu pacientů, zhruba 11 tisících. V Česku výzkum ke studii nebyl. Závěry považuje ministr za překvapivé.

„Zpráva znamená, že vysoká účinnost tohoto preparátu nebyla potvrzena a dokonce se dá říci, že jeho účinnost je poměrně malá. Když se podíváme do českých informačních zdrojů, tak tady jsou názory, že remdesivir má význam, nicméně pouze u lehčích případů. V podstatě brání přechodu nemoci do závažnějších forem,“ řekl ministr Prymula v krátkém videu.

WHO tvrdí, že lék výrazně nesnižuje délku hospitalizace a neovlivňuje šanci na přežití. Podle výrobce remdesiviru, americké společnosti Gilead, nejsou data z klinických testů WHO v souladu s předchozími údaji. Klinické testy probíhaly půl roku a uskutečnily se ve 30 zemích. Česko v seznamu není.



Chrání před intenzivní péčí

Vedoucí lékař Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Balík remdesivir hájí. Podle něj v současné době nejvíc pomáhá hospitalizovaným s lehčím průběhem covidu-19, aby se jejich stav nezhoršil a nebyla tak nutná intenzivní péče. K výsledkům klinických testů WHO se podrobněji vyjadřovat nechtěl.



„Naše zkušenosti jsou ale takové, že při dodržení specifických indikačních podmínek lék funguje. Dokonce jsem přesvědčen, že mnoho pacientů ochránil před přechodem na intenzivní péči,“ řekl vedoucí lékař oddělení KARIM v pražské Všeobecné fakultní nemocnici Martin Balík.



Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebudou mít výsledky studie na povolení užívání léku v Česku žádný vliv.

„Obecně lze říci, že veškeré tyto údaje hodnotí Evropská agentura pro léčivé přípravky v rámci podmínečné registrace, která byla remdesiviru udělena,“ odpověděla mluvčí SÚKLu Barbora Peterová.