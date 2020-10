Další mimořádné zasedání. Vláda vydá nařízení ke stavbě nemocnice v Letňanech

Zařízení v Letňanech má pojmout až 500 lůžek. Armáda jich poskytne 100, zbytek bude ze Správy státních hmotných rezerv. Armáda je podle ministra obrany Lubomíra Metnara schopná nemocnici vybudovat do deseti dnů od vydání nařízení vlády.

Vzhledem k velikosti nemocnice v ní bude muset vedle vojenského být i civilní personál. SSHR má 2500 lůžek a je připravena k jejich rychlému vyskladnění a dovozu na místo určení.Ministryně financí Alena Schillerová po středečním zasedání kabinetu uvedla, že předloží návrh na kompenzační bonus ve výši 500 korun denně pro OSVČ a malé společnosti s ručením omezeným bez zaměstnanců. Stát by měl peníze vyplácet malým firmám za celou dobu uzavření či omezení činnosti vládními nařízeními kvůli epidemii koronaviru. Musí ale jít o převažující činnost.

O podporu mohli žádat OSVČ a společníci malých firem do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil také 500 korun denně. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Finanční správa obdržela přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

Resort financí také plánuje prodloužit záruky z programu COVID III až do konce příštího roku. Program funguje ve spolupráci s komerčními bankami. Za půjčky ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent. Délka ručení jsou tři roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun.

Evropská komise prodloužila výjimku na programy, jako je COVID III, do poloviny příštího roku. Podle Schillerové se tak návrh na prodloužení programu až do konce roku bude muset ještě s EK dojednat.

Podle České národní banky v programu COVID III k 2. říjnu bylo schváleno 1998 žádostí za 12,2 miliardy korun. Kapacita programu je 500 miliard.

Ve čtvrtek testy v Česku odhalily nákazu covidem-19 u 9721 lidí. Je to nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie, dosavadní maximum ze středy bylo o 177 případů nižší. Během dne zemřelo dalších 24 pacientů, celkový počet obětí tak vzrostl na 1230. V nemocnicích je hospitalizováno celkem 2920 lidí, vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.