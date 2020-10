PŘEHLEDNĚ: Nové zákazy a omezení. Co musíme dodržovat od 14. října

1 Omezení shromažďování na 6 lidí

Od středy 14. října do úterý 3. listopadu platí omezení shromažďování na šest lidí (s výjimkou rodin či zaměstnání).

Dosud platilo, že ve vnitřních prostorech s výjimkou škol nebo pracovišť jsou možné aktivity do deseti lidí, ve venkovních prostorách pak do 20 lidí. Ode pondělí to platilo i pro bohoslužby a jiné náboženské obřady. Pro svatby se mělo od pondělí 19. října vztahovat omezení na nejvýše 30 lidí.

2 Uzavření škol

Od středy 14. října do neděle 1. listopadu budou pro prezenční výuku uzavřené všechny školy s výjimkou mateřských. Žáci a učitelé přejdou na distanční výuku. Na prvním stupni dosud byla prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu. Na výuku on-line už již přešly vysoké a střední školy v celé ČR.

Na vysokých školách se budou moci konat pouze zkoušky s účastí do deseti lidí. Výjimku ze zákazu fyzické přítomnosti na vysoké škole budou mít studenti účastnící se klinické a praktické výuky a praxe v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech a ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách.



Podobně jako na jaře budou vyčleněna školská zařízení k zajištění péče o děti pracovníků záchranného systému, hlavně sestřičky a lékaře, řekl Babiš.



Na základních uměleckých školách bude od středy znovu zrušena i individuální výuka „jeden na jednoho“.



Od středy nebudou smět být na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají jiné bydliště v ČR. Výjimku mají např. studenti s nařízenou pracovní povinností.



3 Uzavření restaurací, barů a klubů

Od středy 14. října do úterý 3. listopadu budou zcela uzavřeny restaurace a bary.

Restaurace budou moci vydávat jídlo pouze s sebou. Výdejní okénka restaurací budou moci fungovat do 20:00. Uzavřeny nebudou hotelové restaurace. Ty budou hostům k dispozici do 20:00.

První celostátní omezení otevírací doby začalo po prázdninách platit 18. září, zavřeno muselo být mezi půlnocí a šestou ráno. Večerní otevírací doba se zkrátila do 22:00 od 24. září a od pondělí pak do 20:00. Omezoval se také počet lidí u stolu - od 5. října nejprve na šest lidí, od pondělí na čtyři (v jídelnách v obchodních centrech jen dva).



4 Zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech

Od středy 14. října do úterý 3. listopadu bude také platit zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.



5 Roušky i na zastávkách MHD

Od úterý 13. října bude v Česku povinné nosit roušky i na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách.



V celé republice platí platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov od 10. září. Chránit si ústa a nos je nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.



Co již platí

Roušky

V celé republice platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov od 10. září. Chránit si ústa a nos je nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení. Ve firmách nemusí mít roušku zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě, například v kanceláři, s minimálně dvoumetrovým rozestupem. Výjimku mají i lidé pracující ve výrazně ztížených podmínkách, co se týče horka.



Školy

Od pondělí je účinné opatření, na základě kterého se na druhém stupni základních škol učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se měli žáci střídat. Na výuku on-line už v pondělí přešly vysoké a střední školy v celé ČR, dosud v některých regionech fungovaly normálně. Na prvním stupni dosud byla prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.



Shromažďování

V současnosti vláda zakazuje hromadné akce ve vnitřních prostorech pro více než deset lidí, venku je počet účastníků omezený na dvacet. Platí to i pro bohoslužby či sportovní akce. Zakázaná jsou také kulturní představení, poutě, kongresy, veletrhy a provoz vnitřních sportovišť jako jsou fitness centra, posilovny, bazény a koupaliště. Zavřené jsou i zoologické zahrady, muzea, galerie, hrady a zámky.

Svobodu pohybu a pobytu kabinet dosud omezuje tak, že v nákupních centrech, obchodech a provozovnách služeb se smí lidé pohybovat maximálně ve dvoučlenných skupinách, které mají mezi sebou dvoumetrové rozestupy. Pokojně shromažďovat se může nejvýše 500 lidí ve skupinách po maximálně 20 lidech, přičemž skupiny musí být od sebe alespoň dva metry a všichni účastníci musí mít zakryté dýchací cesty.

Restaurace

Od pátku musejí restaurace zavírat ve 20:00. U stolů mohou sedět nanejvýš čtyři lidé, vedle toho musí být mezi sedícími odstup 1,5 metru. V jídelnách v obchodních centrech mohou být u stolu jen dva lidé.