Jsme 14 dní před kolapsem, máme poslední pokus, míní Hamáček

Pokud by došlo k přetížení zdravotnického systému, lékař by se musel rozhodovat, koho připojí na ventilátor a koho ne. „Snažím se lidem vysvětlit, že to není žádná legrace a že jsme 14 dní před kolapsem,“ řekl Hamáček Rádiu Impuls.

Hamáček zároveň obhajoval svá slova pro sobotní Právo, kterému řekl, že bez ještě tvrdších opatření budou v českých ulicích mrazáky na mrtvoly. V pondělí ve vysílání rádia uznal, že jeho slova byla extrémní. „Já už jsem ale nenašel jiné přirovnání, protože tady pořád vystupují lidé, kteří tvrdí, že je to nějaká „sranda chřipka“. Z mé strany to byl apel, aby si lidé uvědomili, že je situace vážná,“ uvedl.

Scénář přetížení nemocnic, jako tomu bylo v Itálii nebo USA, je podle Hamáčka reálný, ačkoliv si ho nikdo nepřeje. „Máme poslední pokus. Buď to s těmi tvrdými opatřeními, které teď přijdou, trefíme, a nebo máme obrovský problém,“ tvrdí.

Teď nemá smysl polemizovat, tvrdí Jágrová

V podobném duchu se neslo také pondělní vyjádření hlavní pražské hygieničky Zdeňky Jágrové. „Nemá smysl tu polemizovat, musíme přijmout ten fakt, že tu ta závažná infekce je, ještě tu bude a může nás poškodit. Asi patnáct procent lidí skončí v nemocnicích a my tu pro ně musíme mít lůžka a personál,“ řekla v České televizi.

Lidé si podle ní neuvědomují závažnost situace. I podle Jágrové by mohlo dojít k tomu, že se bude muset rozhodovat o tom, který pacient bude, a který nebude přijat na ventilované lůžko. „Jakmile bude nemocných více, bude také více lidí potřebovat nemocnici,“ uvedla Jágrová.

Premiér Andrej Babiš dříve v České televizi uvedl, že by se v restauracích mohl zakázat prodej alkoholu. „Nikdo nebude nikomu zakazovat dát si k obědu pivo, ale skupinky u výdejních okének, to prostě možné není,“ uvedl v pondělí Hamáček.

Ministr vnitra nechtěl dále komentovat konkrétní opatření, které se vláda chystá přijmout. Uvedl pouze, že atmosféra při jednáních je velmi konstruktivní.

Opatření, která vláda přichystala, představí ministr zdravotnictví Roman Prymula v pondělí v osm hodin večer. Měsíc po zavedení povinného nošení roušek ve vnitřních prostorách by se měla povinnost rozšířit například na zastávky MHD.

Nová opatření budou mát za cíl zásadně omezit sociální kontakty. Vláda plánuje omezit ekonomiku, hovoří se o zavírání prvních stupňů základních škol. Ve hře je i časnější zavírací doba v restauracích, která je nyní ve 20 hodin.

Hamáček: Vláda bude muset přistoupit k dalším opatřením a navýšit kapacitu nemocnic: