Zavřené školy a roušky na zastávkách MHD. Prymula promluví k národu

Měsíc po plošném zavedení roušek ve vnitřních prostorách se povinnost je nosit rozšíří i například na zastávky MHD. Omezí se ekonomika. Ministr zdravotnictví Roman Prymula vystoupí v pondělí po 20. hodině v televizním projevu, aby lidem přiblížil avizovaná opatření.



Premiér Andrej Babiš už dříve připustil že Česko bude možná muset přistoupit k nějaké formě takzvaného lockdownu, tedy zásadnímu omezení života lidí i ekonomiky kvůli epidemii covidu-19.



Už o víkendu někteří ministři naznačovali, že zatím ale nebude potřeba omezovat kompletně veškerou činnost ve státě. Vláda ovšem plánuje přijmout opatření, která ještě více omezí sociální styky. Rozhodneme o nich v pondělí, platit budou od středy, řekl v neděli premiér Andrej Babiš.

„Celkový ekonomický lockdown nechceme zrealizovat. S největší pravděpodobností se nezavřou obchody, restaurace a služby, jako tomu bylo na jaře. Budeme ale tlačit na to, aby se omezilo shromažďování a shlukování lidí,“ řekl dříve ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.

Babiš v Událostech na ČT v neděli také uvedl, že by se další opatření mohla dotknout i případného prodeje alkoholu. „Jsou návrhy, jestli restaurace zavřít, nebo zakázat alkohol,“ řekl. Babiš také uvedl, že nová pravidla potrvají zřejmě dva až tři týdny „Pak se uvidí, zda jsme to zvládli,“ dodal.

Zda se nová opatření dotknou i školek a nižších ročníků základních škol, které dosud pokračují jen s určitými omezeními v běžném provozu, zatím není jasné. Existují různé názory, uzavření škol pro mladší děti si Babiš nepřeje, ale na druhou stranu představují velký počet sociálních kontaktů. Zvážit se musí i dopad na zaměstnanost, pokud by děti nemohly chodit do škol a rodiče by s nimi museli zůstat doma.

Proti úplnému uzavření země se vyjádřil také prezident Miloš Zeman, který by rád tvrdě trestal odmítače roušek peněžitými pokutami už bez domluvy od strážníků. Lidem bouřícím se proti uzavírání podniků doporučil rozšířit vzdělání čtením knížek.

Za neděli v Česku přibylo 3 104 nových případů nákazy koronavirem. Aktuálně nemocných je 59 920. Počet úmrtí lidí s koronavirem v neděli stoupl o 22 případů na celkových 987 od začátku epidemie.

Od pondělí také platí nová omezení, zakázané jsou kulturní a sportovní akce, zavřít musela například také kina. Už od pátku jsou uzavřená i fitness centra, sauny a další wellness aktivity. Omezené jsou návštěvy v nemocnicích a na úřadech. Na druhý stupeň základních škol se vrací výuka na dálku, ta je povinná také na všech středních a vysokých školách.

Restaurace do osmi, zavřená divadla, oznámil ministr zdravotnictví: