Kdo může být v příští vládě, pokud ji bude sestavovat koalice Spolu

Politici ODS, KDU-ČSL a TOP 09, kteří sestavili předvolební koalici Spolu, ale vsadili na jinou taktiku než konkurenční opoziční uskupení Pirátů a hnutí STAN, které tento týden zveřejnilo více než čtyřicet jmen lidí, z nichž by Piráti a Starostové a nezávislí vybírali nové členy vlády.

„Porcovat ty věci takhle dopředu není to, co voliče v tuto chvíli zajímá,“ vysvětluje předseda lidovců Marian Jurečka, proč Spolu kompletní soupisku kandidátů do vlády nezveřejní. „Zatím to nemáme v plánu, ale máme to připraveno,“ uvedl předseda KDU-ČSL. Jedinou výjimku udělala koalice Spolu v případě premiéra, jímž má být šéf ODS Petr Fiala.

Jurečka sám by se přitom mohl vrátit do čela resortu zemědělství, který řídil už ve vládě Bohuslava Sobotky. „Je to asi nejlogičtější resort, který v mém případě připadá v úvahu,“ řekl iDNES.cz Jurečka.

Osm let stínuji ministerstvo práce, říká šéfka TOP 09 Pekarová Adamová

Šéfka třetí koaliční strany Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 se zase zajímá o ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Myslím, že je jasně patrné z toho, že se osm let ve Sněmovně věnuji otázkám sociálním, stínuji prakticky ministerstvo práce a sociálních věcí po celou tu dobu, tak je to přirozeně to nejbližší ministerstvo,“ uvedla pro iDNES.cz šéfka TOP 09.

Další kandidáti se dají vyčíst z toho, že koalice Spolu už více než před půl rokem dala dohromady Anticovid tým, který se zabývá otázkami souvisejícími s epidemií covid-19 a to nejen z úhlu zdravotnického, ale i ekonomického či oblasti školství.

Kandidáti na „elektrické křeslo“ ministra zdravotnictví: Válek či Kaňkovský

Za TOP 09 by tak mohl být ministrem zdravotnictví místopředseda strany, šéf poslaneckého klubu a lékař Vlastimil Válek, kdyby post připadl lidovcům, tak poslanec a lékař Vít Kaňkovský. Do čela resortu školství by ODS mohla nabídnout Martina Baxu, lidovci Marka Výborného.

Šéf lidovců Jurečka na jména Kaňkovského a Výborného přitakal. „Přesně tak. To jsou lidé, kteří se těm agendám dlouhodobě věnují,“ uvedl lídr KDU-ČSL.

Pravděpodobným kandidátem na ministra financí by za ODS byl šéf poslaneckého klubu a bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura, který ve Sněmovně předkládá a obhajuje klíčové ekonomické návrhy koalice Spolu.

„Lidé, kteří mohou být potenciálně ministry, tvořili kapitoly volební programů. My nebudeme nikdy explicitně zveřejňovat seznamy jmen odborníků. Těch máme jako tři tradiční strany hodně,“ řekla iDNES poslankyně ODS a předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová.

„Já se celou dobu specializuji na oblast obrany a bezpečnosti, takže pokud by taková nabídka přišla, bylo by logické, že přijde za někým, kdo tuto oblast více než deset let dělá. Neumím si říci o pozice, pokud nabídka přijde, budu ji v tom reálném čase řešit,“ řekla iDNES.cz Černochová.

Do čela kultury by mohli zamířit ředitel komorní filharmonie či ředitel Světa knihy

TOP 09 má „nabito“, pokud by měla obsazovat vedení ministerstva kultury. „Tam mám hned dva garanty v této době,“ uvedla Pekarová Adamová.

Prvním je nestraník a ředitel Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda, který kandiduje jako lídr koalice Spolu v Pardubickém kraji.

Druhým Radovan Auer, který je ředitelem festivalu Svět knihy, je členem předsednictva TOP 09 a jako výkonný producent je podepsán pod filmem Samotáři.