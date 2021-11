Patříš k plotně, napsal Černochové. Šovinistický exzáklaďáky miluju, reagovala

Podle dosavadních spekulací by měla post ministryně obrany obsadit první místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová. Nahradila by tak současného ministra Lubomíra Metnara. Její nominace na post ale vzbuzuje kontroverze. Mimo jiné některým vadí fakt, že je to žena. „Patříš k plotně,“ napsal Černochové voják v záloze ve zprávě, kterou zveřejnila na Twitteru.