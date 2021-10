Rakušan vnitro, Jurečka zemědělství, Stanjura finance. Rýsuje se nová vláda

„U sebe vždy říkám, že pokud by s tím koalice SPOLU neměla problém, tak já jsem dlouhodobě aspiroval na ministerstvo vnitra, tematicky se na to připravuju. Prezentovali jsme to jasně i v naší strategii, že to by byla cesta kam já bych mířil. Na tom se nezměnilo,“ řekl Rakušan pro iDNES.cz.

Obě dvě koalice se mají sejít tento týden ve středu, kde budou řešit své „vládní představy“. Rakušan uvedl, že s nabídkou na jednotlivá křesla podle něj musí přijít jako první SPOLU.

Předseda lidovců Marian Jurečka by se mohl vrátit do čela ministerstva zemědělství, které řídil již ve vládě Bohuslava Sobotky. „Říkal jsem to několikrát. Dává to asi tu největší logiku,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Jurečka.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová již dříve iDNES.cz potvrdila, že by jí zajímalo ministerstvo práce a sociálních věcí, které nyní vede Jana Maláčová z ČSSD.

„Myslím, že je jasně patrné z toho, že se osm let ve Sněmovně věnuji otázkám sociálním, stínuji prakticky ministerstvo práce a sociálních věcí po celou tu dobu, tak je to přirozeně to nejbližší ministerstvo,“ uvedla šéfka TOP 09.

Na to samé ministerstvo si ale myslí i první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, která je jednou ze čtyř poslanců za Piráty zvolených o víkendu.

Kolik křesel ve vládě pro Piráty po kroužkovací tsunami, která je postihla?

Pokud bude Fiala skutečně chtít Piráty v budoucí vládní koalici udržet a oni sami o to budou mít také zájem, bude jim muset v něčem vyjít vstříc. Třeba tím, že by Piráti získali právě ministerstvo práce, zatímco šéfka menší strany koalice Spolu, Pekarová Adamová z TOP 09 by byla kandidátkou na novou šéfku Sněmovny.

Ve Sněmovně jsou i po kroužkovací tsunami, která Piráty postihla, i jejich šéf Ivan Bartoš a dosavadní šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek, který se chystal na post ministra spravedlnosti.

Při chatrném výsledku Pirátu není jisté, zda se jim podaří ve vládě získat dvě místa, což je jejich výchozí pozice pro jednání. Vyplývá to z toho, co v neděli řekli pro Českou televizi Rakušan a Bartoš. Nebylo by to poprvé, kdy by strana s nízkým počtem poslanců získala víc křesel ve vládě. Například po volbách v roce 2006 měli Zelení jen šest poslanců, ale získali ve vládě čtyři křesla.

Bartoš v poslední televizní debatě před volbami uvedl, že jeho prioritou mezi resorty jsou vnitro, ministerstvo životního prostředí a „ministerstvo pro místní rozvoj s posílenými pravomocemi“.

Kandidáty ODS na klíčový post ministra financí jsou první místopředseda Zbyněk Stanjura a ekonomický expert strany Jan Skopeček.

Co se týče ministerstva zahraničních věcí, pokud by jej obsazovala ODS, mohl by jím být místopředseda strany Alexandr Vondra, který už toto ministerstvo jednou vedl a nyní je europoslancem. Hnutí STAN by na post mohlo nabídnout bývalého primátora Hradce Králové Martina Dvořáka.

Pokud by si Rakušan vzal vnitro, možnou kandidátkou na ministryni obrany je Jana Černochová, starostka Prahy 2 za ODS. „Já se celou dobu specializuji na oblast obrany a bezpečnosti, takže pokud by taková nabídka přišla, bylo by logické, že přijde za někým, kdo tuto oblast více než deset let dělá. Neumím si říci o pozice, pokud nabídka přijde, budu ji v tom reálném čase řešit,“ řekla iDNES.cz v červnu Černochová.

STAN a Piráti zveřejnili seznam svých kandidátů do vlády v předstihu

Vodítko, kteří lidé by se mohli ve vládě objevit za koalici Pirátů a STAN, dali oni sami. V předstihu letos v červnu zveřejnili seznam kandidátů z nichž budou vybírat.

Starostům je podle Rakušana blízké například vzdělávání. „Máme připravenou reformu vzdělávacího systému, tak tam bychom určitě ty ambici měli. My nominanty máme na všechny ministerstva, čekáme, že nabídka bude taková, abychom byli rovnocenní partneři ve vládě,“ uvedl.

Na post ministra školství hnutí STAN nabízelo bývalého rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka a bývalého šéfa hnutí a civilním povoláním učitele Petra Gazdíka.

ODS může do čela resortu školství nabídnout svého místopředsedu Martina Baxu, lidovci zase svého bývalého předsedu Marka Výborného.

Jurečka pro iDNES.cz uvedl, že KDU-ČSL by ráda získala „některé z resortů, které nejvíce odpovídají jejich dlouhodobým prioritám“. „A ty máme v oblasti životního prostředí, změny klimatu nebo v oblasti rodinné, sociální politiky. Je zhruba pět resortů, které nás zajímají – zemědělství, životní prostředí, průmysl, školství nebo sociální věci,“ prohlásil.

TOP 09 má „nabito“, pokud by měla obsazovat vedení ministerstva kultury. „Tam mám hned dva garanty v této době,“ prozradila dříve iDNES.cz Pekarová Adamová.

Prvním je nestraník a ředitel Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda, který byl volebním lídrem koalice Spolu v Pardubickém kraji a nově bude poslancem. Druhým kandidátem TOP 09 je podle šéfky strany Radovan Auer, který je ředitelem festivalu Svět knihy, členem předsednictva TOP 09 a jako výkonný producent je podepsán i pod filmem Samotáři.

Své nominanty na kulturu ovšem mají i Starostové a nezávislí. Kulturu by podle nich mohl vést ředitel festivalu Pražské jaro Roman Bělor, místostarosta Prahy 6 Jan Lacina či senátor David Smoljak. Bělor i Lacina byli o víkendu ve volbách nově zvoleni i do Sněmovny.