Jurečka: Pokud je Babiš příčetný, odmítne pověření sestavit vládu

Volby skončily triumfem koalice Spolu. Máte šanci teď sestavit většinovou vládu s hnutím STAN a s Piráty. Budete o tom ale ještě muset přesvědčit prezidenta Zemana, aby vám dal šanci. Jak to chcete udělat?

Věřím, že pan prezident si přes všechny proklamace umí vyhodnotit výsledek, který ty volby přinesly, a to je opravdu jasná většina v Poslanecké sněmovně. Andrej Babiš, i kdyby chtěl, nemá s kým o vládě jednat a vládu sestavit. Takže já věřím, že určitá racionalita a síla volebního výsledku povede i k postupné změně názoru pana prezidenta. Věřím tomu, že Petr Fiala bude pověřen sestavením vlády a následně bude jmenován premiérem.

Máte už domluvený termín schůzky u pana prezidenta?

Zatím ho nemáme domluvený nikdo z nás tří. My o to budeme v příštích dnech usilovat.

Prezident se v neděli setká s premiérem Andrejem Babišem. Dosud dával najevo, že ho jmenuje premiérem a že ho nebude zajímat výsledek koalic, ale to, která strana má nejsilnější poslanecký klub. Jak tomu budete čelit? Necháte proběhnout dva neúspěšné pokusy o sestavení vlády a počkáte si na ten třetí?

To by byla jedna z krajních variant, ale šance, že by Andrej Babiš vládu sestavil, není vůbec žádná. My budeme schopni s naší většinou zvolit vedení Poslanecké sněmovny, takže jestli by pan prezident chtěl natahovat čas, tak by na to mohl hrát, ale já věřím, že si uvědomuje také blížící se předsednictví v Evropské unii a že nebude chtít, aby to skončilo tak špatně jako před dvanácti lety. Možná to třeba bude trvat týden, dva, tři, ale tím, kdo bude jmenován premiérem, bude pak Petr Fiala.

Nebudete se snažit přesvědčit Andreje Babiše, aby neusiloval o pověření prezidentem?

My s Andrejem Babišem a s hnutím ANO o vládě vůbec jednat nechceme a nebudeme. Budeme se s ním bavit o Sněmovně, tam na to může přijít řeč. Pokud je Andrej Babiš příčetný a uvědomuje si současnou realitu, tak by měl říci: pane prezidente, já to odmítám.

Máte předběžnou dohodu v koalici Spolu, jaká křesla by mohla získat která strana ve vládě?

Ne, my tu dohodu fakt nemáme. Nevěděli jsme, jak volby dopadnou. Nechme tomu čas.

Pořád platí, že nejpřirozenější je pro vás osobně návrat do čela ministerstva zemědělství, které jste vedl ve vládě Bohuslava Sobotky?

Říkal jsem to několikrát. Dává to asi tu největší logiku. Za KDU-ČSL jsem říkal, že bych byl rád, kdybychom získali některé z resortů, které nejvíce odpovídají našim dlouhodobým prioritám. A ty máme v oblasti životního prostředí, změny klimatu nebo v oblasti rodinné, sociální politiky. Je zhruba pět resortů, které nás zajímají – zemědělství, životní prostředí, průmysl, školství nebo sociální věci.

Co říkáte tomu, jak dopadli Piráti? Ze společné koalice se do Sněmovny dostali hlavně Starostové a nezávislí a Piráti dost ostrouhali.

Přiznám se, že mě to dost překvapilo. Překvapil mě nejen poměr získaných mandátů, ale i ten výsledek. Myslel jsem si, že PirSTAN bude kolem dvaceti procent.