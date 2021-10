Nejslabší Piráti dostanou více než jedno ministerstvo, dohodli se se STAN

Česká pirátská strana, která bude mít v nové Sněmovně čtyři poslance, by měla v budoucí vládě obdržet více než jedno ministerstvo. Vyplývá to z nedělního jednání koaliční rady Pirátů a Starostů a nezávislých. Oznámili to v neděli oba lídři koalice Ivan Bartoš a Vít Rakušan v České televizi.