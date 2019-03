Návrat Langera se nekoná. ODS zrušila jeho volbu do vedení olomoucké buňky

Regionální sněm se musí sejít znova. Výkonná rada předtím vyloučila ze strany poslance Václava Klause mladšího.



„Při jednání regionálního sněmu ODS Olomouckého kraje došlo k procedurálnímu pochybení. Jen jsme konstatovali, že všechna rozhodnutí a volby jsou neplatné. Předseda regionu svolává nový regionální sněm na nový termín,“ řekl Respektu místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. Olomoucká oblast podle výkonné rady neměla legitimně zvolené delegáty sněmu, protože loni sněm neuspořádala, což podle stanov měla.

Langera, který z vysoké politiky odešel po neúspěchu ve sněmovních volbách v roce 2010, byl do vedení olomoucké krajské organizace zvolen začátkem března. Měl straně pomoci například s organizací předvolebních kampaní. Langer tehdy řekl, že jeho zvolení do regionální rady olomoucké ODS „v žádném případě není start směrem k veřejným funkcím“.

Dvaapadesátiletého Langera do regionální rady ODS v Olomouckém kraji navrhlo oblastní sdružení ODS v Olomouci. „Ivan Langer se stal řadovým členem regionální rady. Není to žádná politická funkce. Je to manažerská funkce,“ uvedl předseda olomouckého oblastního sdružení ODS Martin Major (ODS). Langer má podle Majora velmi dobré manažerské schopnosti, které může olomoucká ODS zužitkovat před krajskými i parlamentními volbami.

„Pro mě je teď absolutní priorita a jediná ambice dát k dispozici svoje zkušenosti, protože věřím, že máme potenciál dělat lepší výsledky, a to nejen tady na úrovni kraje, ale snad i celorepublikově,“ komentoval své zvolení Langer.

Akce Vidkun

Langer byl v letech 1998 až 2002 a 2004 až 2010 místopředsedou strany, od června 1996 do voleb v roce 2010 poslancem. Od září 2006 do května 2009 byl Langer v obou vládách Mirka Topolánka ministrem vnitra. Po neúspěchu ve volbách v červnu 2010, kdy se nedostal do Sněmovny a následně skončil i ve vedení ODS, se z vysoké politiky stáhl. V listopadu 2012 se ještě neúspěšně pokoušel o zvolení do výkonné rady ODS.



V roce 2015 policie při akci Vidkun Langera několik hodin vyslýchala. Kriminalisté ho zadrželi s dalšími lidmi, které prověřují pro údajnou korupci a zneužití pravomocí. Policisté při domovní prohlídce v bytě bývalého ministra vnitra zabavili dokumenty a počítač. Langerovy dokumenty ale podle advokátní komory souvisely s výkonem jeho advokátní praxe, komora je odmítla kriminalistům vydat. Langer nepatří mezi čtyři obviněné v kauze Vidkun.