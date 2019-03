Voliči důvěřují více Klausovi mladšímu než Fialovi, ukázal průzkum ODS

Objednavatelem průzkumu, který má MF DNES k dispozici, byla hlavní kancelář ODS. Podle dat sesbíraných v listopadu na vzorku 2 032 respondentů zná ze všech politiků ODS, kteří byli do průzkumu zahrnuti, Klause mladšího 93 procent lidí. Důvěru v něj jich má rovných 50 procent.

Až na druhém místě se umístil předseda občanských demokratů Petr Fiala, kterého podle průzkumu zná 73 procent lidí, důvěru v něj jich má 34 procent. Na třetím místě se co do znalosti politiků ODS umístil někdejší ministr obrany a patnáctka na eurokandidátce Alexandr Vondra, lídr ODS do eurovoleb Jan Zahradil skončil hned za ním.

Vondru zná 68 procent lidí a důvěřuje mu 28 procent, číslo znalosti Zahradila v populaci je 63 procent a důvěra v něj činí 31 procent.

Lépe než předseda Fiala na tom byl Klaus mladší podle průzkumu agentury Ipsos pro ODS i ve většině dalších sledovaných kategorií. Z lidí, kteří se „pravděpodobně plánují zúčastnit voleb do EP“, ho zná 97 procent a 57 procent mu důvěřuje. Naproti tomu Fialova „znalost“ činí 77 procent, přičemž mu důvěřuje „jen“ 30 procent lidí.

Při sledování „těch, kteří by volili ODS do Evropského parlamentu“, Fiala Klause mladšího těsně porazil, co se týče důvěryhodnosti. Klause sice zná 97 procent, zatímco Fialu „jen“ 91 procent, ale v kolonce „důvěra“ Fiala dosáhl 73, zatímco Klaus „pouze“ 57 procent.



Zajímavá je i část průzkumu věnovaná „imagi osobností“. Potenciální voliči ODS podle něj považují Petra Fialu „za důvěryhodnou osobnost, jejíž práce má výsledky“. Lidé, kteří „nevylučují účast ve volbách do EP“, ho v žebříčku hodnotí slovy „arogantní“ či „slíbí cokoliv, aby vyhrál volby“.

To u Klause mladšího v obou kategoriích převládá hodnocení „je to osobnost, rozumí problémům obyčejných lidí“, lidé nevylučující účast ve volbách do europarlamentu mu podle průzkumu nejvíc vytýkají aroganci.

Václav Klaus mladší a Petr Fiala všem žebříčkům dominují. Lídr eurokandidátky Jan Zahradil ze sledovaných občanských demokratů pravidelně obsazoval až čtvrté místo. A jednou dokonce až páté, kdy ho v žebříčku potenciálních voličů ODS přeskočila dvojka kandidátky Evžen Tošenovský.

Fiala: Klaus mate voliče ODS

„Nemám ve zvyku komentovat výzkumy veřejného mínění. Nevím ani, z jakých informací vycházíte,“ reagoval na otázky MF DNES ohledně výsledků průzkumu předseda ODS Petr Fiala, ale odpověděl. „Obecně se dá říci, že Václav Klaus mladší je jistě díky svým kontroverzním výrokům a svému příjmení znám napříč politickým spektrem, ale důvěra u voličů a potenciálních voličů ODS je něco zcela jiného,“ řekl Fiala.

„Současná situace byla neudržitelná právě proto, že Václav Klaus mladší vystupoval proti programu a politice ODS. Jestli něčím mohli být voliči zmateni, tak právě tímto, a proto mohli váhat nad volbou ODS,“ dodal Fiala.

O dalším působení Klause mladšího v ODS má rozhodovat dvaadvacetičlenná výkonná rada. Klaus totiž odmítl odejít z poslaneckého klubu, k čemuž ho jeho kolegové vyzvali poté, co v úterý přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům EU ohledně GDPR k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů.

Čtyři z klubu za Klausem

Z pětadvacetičlenného poslaneckého klubu ODS se Václava Klause mladšího údajně zastali jen čtyři členové. Jan Skopeček, Jakub Janda, Vojtěch Munzar a Zuzana Majerová Zahradníková, která na jednání nebyla.

Některé zdroje blízké vedení ODS naznačují, že se vše neodehrálo zčistajasna. „O možnosti Klausova vyloučení se mluví zhruba čtyři měsíce, dojít k němu mělo aspoň dva měsíce před volbami, aby případně nestihl postavit kandidátku do EP. Pak už se čekalo jen na záminku,“ popsal MF DNES jeden ze členů výkonné rady. Klaus původně skutečně plánoval kandidovat do EP spolu se Svobodnými a Realisty, ale nakonec se nedohodli.

„ODS vyzývá Václava Klause ml. k odchodu z poslaneckého klubu ODS a konstatuje, že Václav Klaus ml. svým jednáním dlouhodobě poškozuje stranu,“ uvedla strana v oficiálním prohlášení. Poslanec reagoval příkře. „Rozhodně neakceptuji výzvu k nějakému odchodu, ať mě případně když tak vyloučí. Pakliže mě vyloučí, tak se obrátím k voličům. ODS je skupina zasloužilých funkcionářů, kteří stranu už jednou dotáhli z 30 procent na šest a nenáviděli mě od té doby, co jsem tam vkročil,“ řekl serveru Novinky.

Celá situace vyvolala ve straně velké napětí. Zatímco jedna část občanských demokratů a jejich sympatizantů pléduje za Klausův odchod, druhá mu nejen na sociálních sítích vzkazuje, že pokud se tak stane, přestanou stranu definitivně volit. Zakladatel ODS Václav Klaus starší svého syna nepřímo vyzval, aby založil novou stranu.