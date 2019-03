Když pomáhá Ivan Langer. Malé obci Véska přitekly na dotacích miliony

Když funkcionáři olomoucké ODS nedávno zvolili Ivana Langera do vedení krajské organizace, argumentovali i tím, že je schopný manažer. To, jak je tento dříve vysoce postavený politik schopný, lze přitom dokumentovat na nenápadné obci Véska.

Příběh o Vésce a Langerovi se začal psát v roce 2004. Právě na konci toho roku totiž poslanci poslali do obce prvních devět milionů korun na výstavbu sportovního centra. A za dotací nestál nikdo jiný než tehdejší místopředseda Sněmovny Langer, který si už v té době vytvářel k vísce u Olomouce, kde bydlel, vztah.

Nejenže do ní podle svých slov jezdil na víkendy za mámou na chalupu, ale do května 2001 byl Langer také členem představenstva společnosti, jež v obci postavila golfové hřiště za domem Langerovy matky.

Langer v roce 2004 nicméně tvrdil, že dotace s golfem nesouvisí. A až dotčeně odrážel pozdější dotazy, jestli mu přinese osobní zisk sportovní centrum a hotel, za jehož výstavbou stála firma jeho dobrého kamaráda Ivana Kyselého.

Mimochodem, Kyselého s Langerem kromě přátelství pojí i kauza Vidkun, která se točí kolem propojení vlivného podnikatele, politiků a špiček krajské policie a také korupce. Kyselý je mezi čtyřmi lidmi, které policisté chtějí poslat před soud. Někdejší ministr vnitra Langer, byť také skončil na policii, z ničeho obviněn nebyl.

Dotace přes 160 milionů Víceúčelový sportovní areál: Státní dotace 19,7 milionu Fotbal: Státní dotace 2 miliony Tenis: Státní dotace 51,8 milionu Centrum služeb pro cykloturisty: Státní dotace 217 tisíc Hotel: Eurodotace 25,5 milionu Sportovní hala a wellness: Eurodotace 22,6 milionu Golf: Eurodotace 39 milionů

To, že si lobbováním za dotace mohl připravovat půdu pro své pozdější podnikání, se začalo ukazovat až po jeho odchodu z politiky. Nejenže pomocí úvěru nakoupil za 40 milionů čtyřicet procent akcií společnosti Kyselého a stal se tak i spolumajitelem hotelu, jehož výstavbu podpořila Evropská unie dotací ve výši 25,5 milionu korun, ale Langerova společnost Resort Véska skoupila pozemky a několik budov v okolí areálu.

A podle deníku Blesk se bývalý ministr vnitra chystal zchátralé domy opravit a chtěl je pronajímat golfové a tenisové VIP klientele. „Budu domy postupně upravovat, primárně pro rodinu a příležitostný pronájem,“ komentoval svoje nové angažmá Langer.

Přestavba se nekoná

Na to však zatím nedošlo. Podle místních za to možná mohla už zmíněná kauza Vidkun. „Už se to chystalo, mluvilo se o tom, ale pak to z ničeho nic naráz utichlo. Už rok nebo dva se kolem toho nic neděje,“ řekl MF DNES jeden ze starousedlíků. Podle dalšího Langer od té doby nechal zbourat jeden dům. Život lidí z Vésky ale Langerovy projekty nijak zvlášť neovlivnily.

Sám exministr vnitra nechal dotazy MF DNES na svůj byznys bez odpovědi. Nereagoval ani na to, s čím, když byl zvolen do vedení olomoucké krajské organizace, chce ODS konkrétně pomoct. I když to nastínil předseda olomouckého oblastního sdružení ODS a náměstek primátora Martin Major (ODS).

„Potřebujeme schopného manažera, který nám bude pomáhat s organizačními věcmi a koordinovat činnost před primárkami v kraji a před sněmovními volbami,“ řekl MF DNES s tím, že nečekal, že by volba řadového člena mohla vzbudit takové reakce. „Přijde mi to jako zbytečná štvanice na Ivana,“ konstatoval.

Sám Langer prý ostatně vyloučil, že by chtěl ve straně zase získat nějakou funkci. „Nemám žádnou ambici zastávat veřejnou funkci. Opravdu ne. I když si myslím, že ani ten, kdo se mnou zuřivě nesouhlasí, mi nemůže odepřít jednu věc – a to je pracovitost. Jako bývalý politik jsem stále připraven skládat účty z toho, co jsem udělal,“ řekl serveru Aktuálně.cz.

Kroužkovaný konec

Ivan Langer se z politiky stáhl v roce 2010. V parlamentních volbách sice ODS získala přes 20 procent, ale její místopředseda a volební manažer po 14 letech musel chtě nechtě opustit poslaneckou lavici. Voliči ho totiž vykroužkovali.

Dnes je z bývalého politika právník a podnikatel.