Langerův návrat do vedení krajské ODS je po zásahu vedení strany nejistý

„Ještě nevím, kdy se bude sněm opakovat. Svolám členy regionální rady, tam to prodiskutujeme, a až to bude, tak to bude,“ řekl krajský šéf ODS Michal Zácha.

Podle vedení občanských demokratů se krajská organizace dopustila procedurální chyby a všechna hlasování jejího sněmu jsou proto neplatná.

„Delegáti olomoucké oblasti neměli platné mandáty,“ vysvětluje Zácha.

Někteří oslovení členové olomoucké ODS nicméně mají pochybnosti o tom, že by víkendové anulování výsledků sněmu souviselo pouze s touto chybou, a naopak ho přímo přičítají zvolení bývalého ministra vnitra.

„Něco by se stejně našlo,“ naznačují zájem stranických špiček zabránit Langerovu angažmá v krajské radě.

Návrat již jednou „vykroužkovaného“ politika do stranické funkce totiž zaskočila nejen veřejnost, ale zjevně nenadchla ani vedení ODS. Například předseda strany Petr Fiala se vůči výsledkům volby stavěl od počátku negativně.

„Považuji tuto volbu za chybu olomouckých kolegů, nevidím v tom žádný přínos a jsem přesvědčen, že lidé, kteří tak dramaticky ztratili důvěru voličů, by měli nechat své místo nové politické generaci,“ prohlásil Fiala v rozhovoru pro Český rozhlas.

S Langerem to nesouvisí, ujišťuje krajský šéf strany

Zácha však přesto anulování výsledků krajského sněmu s Langerovým zvolením odmítá spojovat.

„Za mne jako stávajícího předsedu to není o tom, že byl zvolen Langer,“ řekl.

„Nebyl zvolen nikdo, ani Langer, ani Zácha, ani Major. Došlo k formálnímu pochybení a takto by postupovala výkonná rada kdekoliv jinde,“ dodal s tím, že jak se chyba s delegáty stala neví.

Přesnou odpověď nemá ani šéf olomoucké ODS a náměstek primátora Martin Major.

„K formálnímu pochybení došlo, rozhodnutí výkonné rady je směrodatné a musíme uspořádat sněm nový,“ řekl MF DNES.

Oba politici také prohlásili, že nevědí, kdo na nedostatek celostátní stranické vedení upozornil.

„Já jsem nepátral, kde to vzniklo a jak se to celé odehrálo. Že delegáti olomoucké oblasti neměli platné mandáty, je naprosto prokazatelné ze zápisu ze sněmů,“ dodal Zácha.

Langer naznačil, že se podruhé o funkci už nemusí ucházet

Ivan Langer po víkendovém rozhodnutí MF DNES řekl, že zrušení výsledků sněmu ho překvapilo.

„Netušil jsem, že měl být problém s delegáty, to šlo úplně mimo mě, jelikož už jsem zase jenom řadový člen. O to nepříjemnější je to v tom, jak to bylo interpretováno většinou médií,“ uvedl.

„Jestli je nějaký motiv, netuším. Já vycházím z toho odůvodnění, že nastala chyba a bude se muset opakovat celý regionální sněm,“ reagoval na otázku, zda zásah stranického vedení cílil na něj.

Zda se na novém sněmu pokusí dostat do krajského vedení znovu však teď není jisté. Ještě v neděli uvedl Radiožurnál, že Langer v SMS napsal, že je připraven se o post znovu ucházet. V novém týdnu však na přímý dotaz MF DNES již tak jasnou odpověď nedal.

„Osobně si myslím, že teď je důležitější se soustředit na evropské volby a udělat maximum pro vítězství, a vnitřní věci ODS řešit až potom,“ řekl.

Stanjura vyzval Langera i delegáty, aby poslechli Fialu

Otázkou také je, zda má Langer v případě opakovaného pokusu při současné atmosféře šanci napodruhé uspět. Nominace do regionální rady vzešla z olomouckého místního sdružení a poté ji potvrdila olomoucká oblast.

V obou případech měl podle informací MF DNES Langer značnou podporu spolustraníků. U volby do regionální rady už však byl výsledek mnohem těsnější a rozhodlo zhruba deset procent.

V nedělních Otázkách Václava Moravce navíc předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura naznačil, jaký názor má vedení strany.

„Já očekávám, že si delegáti poslechnou komentáře pana předsedy Fialy, který komentoval jejich volbu. Doufám, že Ivan Langer bude reflektovat předsedu strany a že i delegáti budou reflektovat slovo předsedy strany,“ řekl Stanjura.