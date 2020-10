Seniorky nebo ženy na mateřské. Nemocnicím pomáhají Sestry v záloze

15:21

Na jaře iniciativa Sestry v záloze, aby dodala chybějící zdravotní sestry do epidemií zkoušených nemocnic. Organizace již překonala hranici 1 111 členek. „Je to segment lidí, kteří uvažují způsobem ‚já jsem zdravotník, mám to vzdělání, a kdybyste potřebovali, přidám se k ostatním, zavolejte‘,“ popisuje koordinátorka projektu Renata Dubcová.