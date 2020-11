PŘEHLEDNĚ: Online setkání, balíky pro lékaře. Kdo a jak v druhé vlně pomáhá

Stále je mezi námi mnoho lidí, kteří by z různých důvodů měli omezit svůj pohyb na veřejnosti, aby zamezili riziku nákazy. Ať už to jsou senioři nebo lidé pečující o nemocného člena rodiny. Pro takové případy jsme tady my, abychom vám pomohli třeba s nákupem. Stačí, když na linku 800 88 55 99 nadiktujete, co potřebujete koupit, a my vám to doručíme až před dveře.