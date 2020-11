Nařízení lidskou řečí. Vláda a Feri spouštějí covid portál s příklady ze života

„Platných opatření je celá řada a na vládním webu jsou sice vyvěšená, jen v právním přepisu a je těžké jim rozumět. Web je napsaný tak, aby opatřením rozuměl každý, je napsaný ‚lidskou řečí‘, ne právními formulacemi,“ vysvětlil pro iDNES.cz poslanec TOP 09 Dominik Feri, který před dvěma týdny interpeloval premiéra Babiše, aby takový web vznikl.

Na přípravě informačního portálu se také Feri podílel. Už dříve totiž řadu nových opatření vysvětloval na svém instagramovém účtu, kde ho sleduje bezmála 800 tisíc lidí. Podle jeho názoru by přitom vysvětlovat nařízení měla vláda sama.

Na webu se lidé v několika jazykových mutacích dozvědí, co mají za určitých situací dělat. Hotová je verze v angličtině, překladatelé pracují i na němčině, francouzštině nebo vietnamštině. Popisovat bude například stěhování a co se během něj musí dodržovat.

„Součástí budou i základní informace pro menší podnikatele. Na webu najdou, za jakých podmínek mohou například otevřít kavárnu nebo cukrárnu. Lidé, co budou chtít vyrazit ven, na webu zjistí pravidla k rouškám, jak a kde je nosit. Popsáno je zhruba 300 životních situací, které se běžně dějí. Jen ne ve stylu jazyku právníků,“ popisuje Dominik Feri.



Hlavně dobrovolnická práce

Obsah webu dělali převážně dobrovolníci bez nároku na honorář. Zapojit se mohou další i teď, například právě překladatelé do dalších řečí, kteří mají zkušenosti. „Nejsou to lidé z ulice, ale profesionálové, kteří to jen dělají dobrovolně,“ doplnil Feri. Celý web stál zhruba 300 tisíc korun, které byly na nezbytné technické výdaje. Provoz by měl stát jen tisíce měsíčně.

V Česku je několik stránek, které se věnují koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví zřídilo zvláštní stránky s popisem aktuální situace, čísel a odkazů. Dobrovolníci z řad studentů a odborné veřejnosti zpracovávali na jaře informace na stránkách okoronaviru.cz, kde se věnovali studiím, doporučením či vyvracení dezinformací.

Na stránkách pracovala Národní agentura pro komunikační a informační technologie a Česko Digital. Fungovat bude na internetových stránkách, aplikace se nepřipravují vzhledem k časové náročnosti. Propojený má být také se stránkami eRouška. Web vznikl až po interpelacích na premiéra Andreje Babiše, proč takové stránky neexistují už od jara.