Linet s vládou uzavřel smlouvu, do polní nemocnice míří dvě stovky lůžek

Vláda minulý týden projevila zájem o 4 000 lůžek. „Zareagovali jsme okamžitě. Připravili plán výroby i nabídku, byla to pro nás jasná priorita. Jsme česká firma a chceme pomoct Česku, když nás potřebuje,“ uvedl ředitel Linetu Tomáš Kolář. Zakázku, pro kterou je nyní podepsána smlouva, bude tvořit 1 198 standardních lůžek a 420 lůžek pro intenzivní péči.



Dodávky budou rozděleny do několika týdnů. „V prvním týdnu dodáme celkem 668 lůžek, z nichž 500 půjde přímo do vznikající polní nemocnice v pražských Letňanech. Ostatní lůžka zamíří do Správy státních hmotných rezerv,“ dodal ředitel. V dalších čtyřech týdnech dodá společnost zbývajících 950 lůžek.

Nemocnice v Letňanech bude v případě nouze sloužit pacientům s méně závažným průběhem nemoci covid-19. Připravena má být do neděle. Jejím velením byl podle armádního webu pověřen podplukovník Tomáš Dědák z Agentury Vojenského zdravotnictví. Případný provoz zařízení bude v koordinaci s Nemocnicí Na Bulovce, která bude poskytovatelem zdravotní péče a bude zodpovídat za umístění pacientů. „Do provozu bude zapojeno 149 vojáků z povolání, zejména půjde o příslušníky 6. zdravotnického praporu,“ uvedl Dědák.

Ze 149 vojáků z povolání bude 109 odborných zdravotníků, 25 bude pracovat ve velení a štábu a patnáct vojáků je z jednotky logistické podpory. V případě nasazení bude tato jednotka podporována i dalšími součástmi resortu obrany. Do plného počtu 200 lidí by ji doplnili zdravotníci z ostatních součástí armády.