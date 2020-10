Na jednoho pacienta na ventilaci potřebuje nemocnice tři zdravotníky

Zatímco v předchozích měsících byly soboty a neděle dny, kdy přibýval nejmenší počet nově nakažených koronavirem, o uplynulém víkendu tomu bylo jinak. Krajští hygienici v neděli večer zveřejnili, že nově nakažených covidem19 za jeden den bylo 551. Nejvíc – 137 – jich bylo na Třebíčsku, nejméně – 46 – na Havlíčkobrodsku.

„Bohužel je to dosavadní rekord. Ukazuje to na klasický komunitní přenos, kde se jednotlivá ohniska ztrácejí,“ prohlásil včera krajský hygienik Jiří Kos.

Nemoci v neděli na Vysočině podlehli také tři další osoby. „V jednom případě se jedná o pacienta, kterému bylo více než 80 let s řadou přidružených chorob. Ale ve dvou případech šlo o osoby narozené od roku 1950 do roku 1960. Onemocnění bylo kombinované se zdravotním handicapem, ať to byl dřívější chirurgický zákrok, nebo ischemická choroba srdeční. Nicméně je patrné, že riziko se dostává i k mladším ročníkům,“ poznamenal Kos.

Od začátku pandemie s covidem19 zemřelo v kraji 69 osob. Jen včera to bylo třináct lidí.

Velký počet nemocných je zátěžovou zkouškou pro krajské nemocnice. Ty již v minulém týdnu omezily plánované výkony a operace, nyní omezují i provoz odborných ambulancí. Je to i případ jihlavské nemocnice. „Omezení péče se samozřejmě netýká akutních zákroků nebo operací, kde by časová prodleva vedla ke zhoršení stavu pacienta,“ uklidňuje ředitel Lukáš Velev.

K přístrojům je třeba personál

V jihlavské nemocnici je právě hospitalizováno 82 pacientů s onemocněním covid-19. Z nich 20 je bezpříznakových, 23 v lehkém stavu, 29 ve středně těžkém stavu a 10 lidí je ve stavu kritickém. „K pacientům na umělé plicní ventilaci potřebujeme nejen přístrojové vybavení, ale také personál, který je schopný přístroje obsluhovat. Tím, že omezíme péči u výkonů, které snesou odklad, dokážeme posílit a zajistit péči tam, kde je aktuálně potřeba. Na jednoho pacienta na ventilaci musíme počítat tři zdravotníky,“ dodal ředitel Velev.

Přibývá také personálu s koronavirem. Jihlavská nemocnice má celkem 1 300 zaměstnanců a z nich je 138 pozitivních. Kvůli nepříznivé personální situaci uzavřela nemocnice v týdnu jednu stanici onkologického oddělení.

Nemocnice Jihlava soustřeďuje pacienty s covidem na infekční oddělení, ARO, interní JIP, plicní oddělení a ORL. V případě potřeby se budou pro pacienty rozšiřovat tzv. „červené zóny“ do dalších oddělení.

Kromě jihlavské nemocnice uzavřela od včerejšího dne odborné ambulance také třebíčská nemocnice. Pelhřimovská nemocnice k podobnému kroku sáhne pravděpodobně v tomto týdnu.

Ve složité situaci se ocitl i domov pro seniory ve Velkém Meziříčí, kde bylo v minulém týdnu pozitivně testováno pět klientů a deset zaměstnanců. „Situace je vážná a momentálně nám chybí pět zdravotních sester, které jsou mezi pozitivními. Zatím to zvládáme díky nasazení personálu, ale kdyby to mělo trvat delší dobu, tak bude problém, protože to ti lidé zkrátka nevydrží. Potřebovali bychom pomoc kvalifikovaného personálu, ale ten zkrátka není,“ uvedl ředitel domova Vítězslav Schrek s tím, že již byl otestován veškerý personál i klienti.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek je připraven podepsat 75 pracovních příkazů pro studenty odborných středních škol a Vysoké školy polytechnické Jihlava. Pak by studenti mohli být k dispozici zdravotnickým a sociálním zařízením.

Problémy hlásí i obecní úřady

Počet pozitivních případů a množství nařízených karantén začal ovlivňovat i chod jihlavského magistrátu. „Už i náš úřad silně zasáhla epidemie. Od pondělí 19. října nebude vůbec možné vyřizovat například poplatky za komunální odpad,“ informoval mluvčí magistrátu Radvan Daněk.

Tajemník magistrátu Evžen Zámek upozornil, že kvůli rychlému zvyšování počtu nemocných, kvůli vysokému počtu úředníků s nařízenou karanténou a také kvůli pracovnicím, které musejí doma pečovat o děti do deseti let, hrozí i uzavírání dalších oddělní. Uzavřeno je tak už od minulého týdne celé oddělní vnějších vztahů a dá se v týdnu očekávat další nárůst takových případů.

Mezi pozitivně testovanými na covid19 je i velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras. Testy podstoupil 15. října kvůli výskytu nákazy v rodině.

„Zatím nemám téměř žádné příznaky, jen lehce zneutralizované čichové vjemy. Jsem ale teprve na počátku karantény,“ pověděl starosta s tím, že svoji funkci vykonává z domova online. „Testováni jsou nyní ještě tři další radní,“ pravil včera Kaminaras. Jelikož se koronavirus objevil rovněž u některých dalších zastupitelů, předpokládá se, že termín jejich původního zasedání, což má být 27. říjen, se bude posouvat.

Ač jsou počty nakažených v Meziříčí vysoké, dle vedení města se daří situaci zvládat. „Máme dostatek dezinfekce, která je k odběru na radnici, i ochranných pomůcek, jež distribuujeme tam, kde jsou potřeba, například do školských zařízení. Snažíme se obyvatele pravidelně informovat a funguje také naše dobrovolnické centrum, kam se mohou lidé obracet se žádostí o nákup potravin, léků a podobně,“ popsal starosta Kaminaras.