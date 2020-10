Do nemocnice se přihlásila celá třída, říká studentka zdravotnické školy

Nyní pečuje o pacienty hospitalizované na chirurgii.

„Ráno jsme pacienty koupali, rozdali snídaně, potom jsme upravovali postele a roznesli obědy. Průběžně jsme kontrolovali, jak se cítí a jestli něco nepotřebují. Dělali jsme to, co obvykle děláme na školní praxi,“ líčí osmnáctiletá studentka 4. ročníku Střední zdravotnické školy v Ostravě-Vítkovicích.

V nemocnici teď pracuje celá její třída: 28 budoucích zdravotních sester či bratrů. Ale i jiní studenti. Měli by tam zůstat nejméně dva týdny, ale počítají i s delší praxí.

„Když se nás ve třídě zeptali, kdo by chtěl jít dobrovolně pomoci do nemocnice, přihlásili jsme se všichni. Díky tomu to dopadlo tak, že škola nám mohla zrušit on-line výuku a zahrnout tuto dobrovolnou pomoc do povinné praxe. Až se znovu otevřou školy, budeme se pak učit i místo praxe. Potřebujeme se připravit na maturitu,“ popisuje dívka situaci ovlivněnou pandemií koronaviru.

Maminka patří do rizikové skupiny

Měla možnost jít pomáhat i přímo k hospitalizovaným pacientům s onemocněním covid-19, ale odmítla. Asi tři nebo čtyři spolužáci takovou výzvu přijali.

„Nemám z nákazy koronavirem panický strach. Zatím naštěstí ani nikdo z mých blízkých neonemocněl. Ale musím na sebe dávat větší pozor, protože nechci nakazit své rodiče. Máma patří do rizikové skupiny,“ vysvětluje studentka.

A netají, co si myslí o lidech, kteří koronavirus zlehčují a pořádají demonstrace: „Jenom tu situaci zhoršují. Nemocnice jsou zahlcené, chybí jim personál. A zdravotní sestry, které tam zůstaly, mají hodně práce. Například na demonstraci se mohlo nakazit hodně dalších lidí.“

V Moravskoslezském kraji od března onemocnělo novým koronavirem 19 534 lidí, v pondělí přibylo dalších 807 případů. O více než čtyřicet stoupl i počet hospitalizací, nyní v nemocnicích léčí z této nemoci 408 pacientů. O deset v pondělí stoupl počet úmrtí s covidem-19 na celkových osmnáct.

„Hlavní, na co se teď soustředíme, je zajistit dostatek personálu do nemocnic, protože i mezi zdravotníky přibývá lidí v karanténě nebo v izolaci. Určitě se neobejdeme bez pomoci mediků a studentů zdravotnických škol,“ upozornil hejtman Ivo Vondrák.

S testováním pomohou mobilní týmy

Jen za minulý týden v kraji evidují 287 nakažených zdravotníků. „Je to nejvíce v zemi,“ podotkla šéfka hygieniků v kraji Pavla Svrčinová.

Kapacita nemocničních lůžek pro pacienty s covidem-19 je podle hejtmana vyčerpaná ze čtyř pětin, ale nemocnice připravují další lůžka.

S testováním má pomoci pět mobilních týmů. „První dvě sanitky začnou co nejdříve jezdit na Bruntálsku. Další tři týmy připravují hasiči,“ dodal Vondrák. Pomoci s některými činnostmi mohou také dobrovolníci, kraj proto spustil speciální program s názvem Bo sme partyja.