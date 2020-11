Šest vojenských zdravotníků z Velké Británie vypomůže brněnské nemocnici

Brity čekalo oficiální přivítání na ředitelství, ještě odpoledne se půjdou seznamovat s nemocnicí. Postup bude ředitele nemocnice Martina Stračára stejný, jako když nemocnice přijímá nového zaměstnance.

„Vysvětlíme jim co a jak, projdou si nemocnici, dostanou magnetickou kartičku, aby mohli na oddělení,“ uvedl ředitel.



Britští zdravotníci a zdravotnice budou podle něj v nemocnici fungovat na pozici zdravotních sester. Ubytovaní budou přímo v nemocnici, kde mají nově postavené lékařské pokoje, dosud neobsazené. Bydlet budou samostatně.



„Výhodou je, že budou mít do práce blízko, současně jde o ubytování na velmi vysoké úrovni,“ vyzdvihl Stračár.

Sestřičky se obávají jazykové bariéry

První směnu by měli britští zdravotníci absolvovat v pátek. „Týmy poskládáme tak, aby se s nimi vždy někdo domluvil. Začátek bude pro obě strany určitě náročný, chápu i naše sestřičky, že z toho mají obavy. Ne každý umí plynule anglicky. Mám však za to, že to všichni zvládneme a bude to přínosem pro obě strany,“ uvedl ředitel.

Nemocnice se stará asi o 50 pacientů s nemocí covid-19, deset dalších lůžek pro lidi s touto nemocí má k dispozici. Stračár už dříve uvedl, že nemocnice zatím situaci zvládá, výpomoc je součástí spolupráce.

Nákaza se však ani zaměstnancům Vojenské nemocnice Brno nevyhnula. Zhruba padesátka zdravotníků si nemocí prošla nebo prochází. Doma je asi 20 lidí.



O zdravotnickou pomoc Česko své spojence z EU i z NATO požádalo kvůli rozsahu epidemie. Tým britských zdravotníků do Česka dorazil v noci na úterý.

V Česku je již také část amerického zdravotnického týmu a dva němečtí lékaři, kteří se už zapojili do práce v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Američané budou nasazeni v Olomouci.

Kromě vyslání vojenských zdravotníků získalo Česko od spojenců i materiální pomoc, zejména plicní ventilátory. Dostalo je, nebo mu byly zapůjčeny například z Německa, Rakouska, Maďarska, Nizozemska či ze strategických zásob EU a NATO.